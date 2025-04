„Ez tartja életben” – Kamilla szívszorítóan nyilatkozott Károly király rák elleni küzdelméről

Kamilla királyné elmondta, hogy a királyt a másokon való segítség hajtja előre, miközben megfogadta, hogy „egyre többet és többet tesz” másokért, annak ellenére is, hogy rákos megbetegedése miatt folyamatosan kezelik. Kamilla azt is elárulta, hogy férje uralkodói szerepe iránti szenvedélye „tartja őt mozgásban”, és még a betegségből való felépülését is segítette.

Kamilla szívszorító szavai sokak szemébe könnyet csaltak Fotó: Northfoto

A héten a királlyal és a királynővel olaszországi állami látogatásukon együtt beszélgetett brit újságíróknak, és Kamilla azzal viccelődött, hogy ő – legközelebbi királyi segítőivel együtt – már korábban arra kérte Károlyt, hogy csökkentse rendkívüli programját. Kéréseiket azonban a 76 éves férfi elutasította, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a munkája az, ami előre viszi.

Szereti a munkáját, és ez tartja életben. És szerintem ez csodálatos, tudod, ha valaki beteg volt, most pedig lábadozik, egyre jobban van, és most már többet és többet akar csinálni. Ez a probléma!

– mondta a királyné.

Arra a kérdésre, hogy mi teszi boldoggá a Károly királyt, a 77 éves Kamilla úgy felelt:

Ez az, ami hajtja. Segíteni másokon.

A királyi pár szerdán ünnepelte 20. házassági évfordulóját egy sűrű napot töltött el Rómában – írja a Mirror.