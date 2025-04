Na ne: ezt a slágert játszotta a királyi katonazenekar Károly és Kamilla 20. házassági évfordulóján

Rohan az idő: III. Károly király és Kamilla királyné a héten ünnepelte 20. házassági évfordulóját, tiszteletükre pedig a királyi katonazenekar egy különleges felvétellel készült.

20 éve mondta ki a boldogító igent Károly és Kamilla (Fotó: Northfoto)

A különleges, szerelmet ünneplő sláger azonban nem a szigetország érzelmekben gazdag dalszerző-előadóitól, mint mondjuk Elton John vagy Ed Sheeran került ki, hanem a ska-zene fenegyerekeitől, a Madnesstől!

Bár az It Must Be Love, azaz Ennek szerelemnek kell lennie című dal eredetileg Labi Siffre szerzeménye, illetve slágere, a katonazenekar egyértelműen a Madness-változatot hozza. Parádés, pompás, egy kicsit polgárpukkasztó, de legalább nem nyálas és rendhagyó!