RETRO RÁDIÓ

Sztárok, akiket nyáron is az adrenalin hajt – Galéria

Mindenki máshogy szeret a vízen lenni. Valaki szörfdeszkával szeli a habokat, akad, aki hajóval, de sokan inkább a jet-ski mellett döntenek, ahogyan cikkünk sztárjai.

Megosztás
Szerző: Magyar Adrián
Létrehozva: 2025.08.25. 16:00
világsztárok galéria jet-ski

A nyár mindig a víz szerelmeseinek kedvez: ilyenkor mindenki – még a sztárok is – igyekeznek minél több vizes élményt begyűjteni. A strandolás a napfényes napok klasszikusa, ahol a hűsítő csobbanás mellett fagyi, napernyő és jókedv vár. Az úszás nemcsak sport, hanem kikapcsolódás is, a vízicsúszdák pedig igazi adrenalinbombák, amelyekkel sosem lehet betelni. Aki kicsit nyugodtabb programra vágyik, az evezés vagy kajakozás során fedezheti fel a természet szépségeit.

sztárok *PREMIUM-EXCLUSIVE* MUST CALL FOR PRICING BEFORE USAGE - The Barbadian singer Rihanna with her beau, the American Rapper Asap Rocky are seen out on the beach where they boarded 'The Great Big Mable' Sofa Inflatable for a thrill-seeking ride out to sea du
A sztárok odavannak ezért a vízi sportért Fotó: Profimedia/Hot magazin

Sztárok, akik imádnak jet-skire pattanni

Van egy vízi sport, amely mind közül a legmenőbb és a leglátványosabb: a jet-ski. A hullámokon száguldva egyszerre érezhetjük a szabadságot, az erőt és az izgalmat. Ez a vízi sport nemcsak élményt, hanem presztízst is ad, hiszen kevesen mondhatják el magukról, hogy igazi sebességőrültként szelik a habokat. Nem véletlen, hogy Hollywood legismertebb sztárjai is rajonganak érte – a jet-ski ugyanis tökéletesen ötvözi a luxust, a sportot és a nyári kalandot.

A Hot! magazin most egy galériába gyűjtötte össze azokat a világsztárokat, akik nyáron szívesen pattannak jet-skire, hogy megmutassák: a vízi élmények csúcsát ez az adrenalinban gazdag sport adja.

Sztárok, akik imádnak a vízen száguldozni

fotó2025.08.21

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu