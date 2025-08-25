Sztárok, akiket nyáron is az adrenalin hajt – Galéria

A nyár mindig a víz szerelmeseinek kedvez: ilyenkor mindenki – még a sztárok is – igyekeznek minél több vizes élményt begyűjteni. A strandolás a napfényes napok klasszikusa, ahol a hűsítő csobbanás mellett fagyi, napernyő és jókedv vár. Az úszás nemcsak sport, hanem kikapcsolódás is, a vízicsúszdák pedig igazi adrenalinbombák, amelyekkel sosem lehet betelni. Aki kicsit nyugodtabb programra vágyik, az evezés vagy kajakozás során fedezheti fel a természet szépségeit.

A sztárok odavannak ezért a vízi sportért Fotó: Profimedia/Hot magazin

Sztárok, akik imádnak jet-skire pattanni

Van egy vízi sport, amely mind közül a legmenőbb és a leglátványosabb: a jet-ski. A hullámokon száguldva egyszerre érezhetjük a szabadságot, az erőt és az izgalmat. Ez a vízi sport nemcsak élményt, hanem presztízst is ad, hiszen kevesen mondhatják el magukról, hogy igazi sebességőrültként szelik a habokat. Nem véletlen, hogy Hollywood legismertebb sztárjai is rajonganak érte – a jet-ski ugyanis tökéletesen ötvözi a luxust, a sportot és a nyári kalandot.

A Hot! magazin most egy galériába gyűjtötte össze azokat a világsztárokat, akik nyáron szívesen pattannak jet-skire, hogy megmutassák: a vízi élmények csúcsát ez az adrenalinban gazdag sport adja.