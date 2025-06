Idegesítenek a legyek? Mutatjuk, hogy tartsd távol őket

Amellett, hogy a legyek igencsak idegesítőek, rengeteg betegséget is terjesztenek, ezért aztán minden lakásban hívatlan vendégnek számítanak. Ugyanakkor ilyenkor, nyáron annyira elszaporodnak, hogy óhatatlanul is megjelennek itt-ott a lakáson belül. Szerencsére akadnak régi és hatékony módszerek a távol tartásukra, amelyek ráadásul még környezetbarátak is. Íme pár pofonegyszerű tipp legyek ellen.

Csalogató cukros finomságok vagy épp "büdös" fűszerek: mindkettő tuti tipp legyek ellen. Fotó: Egor Kamelev / Pexels

1. Növények az ablakban

Ha apró ricinust, koktélparadicsomot vagy bazsalikomot teszel az ablakpárkányra, a legyek messziről elkerülik az otthonodat, ugyanis ki nem állhatják ezeket a növényeket! Ugyanígy vannak a mentával és a levendulával: a szemtelen legyek ezeknek az illatát sem kedvelik, így ha raksz belőle egy csokorral az ajtó vagy az ablakok közelébe, akkor távol tarthatod őket. Hasonló pozitív hatásai lesznek a fekete ürömnek és a borsmentának, valamint az istenfának is.

2. Szegfűszeg – bármilyen formában

Bár az ablakba nem teheted, de ha megtűzdelsz velük egy narancsot vagy citromot, akkor a szegfűszeg is kiválóan alkalmas a legyek távol tartására. Még jobb módszer, ha szegfűszegolajat párologtatsz a lakásban – már ha nem zavar az illata ilyen tömény mennyiségben.

3. Édes halál: cukor és méz

Ez már nem annyira a legyek távol tartásáról szól, de ha az ember otthonáról van szó, akkor nem ismer tréfát! A mézet némi vízzel felhígítva egy folyékonyabb állagú keveréket kapunk, amit aztán palackba öntve helyezzünk el a lakásban! A többi megy magától: a méz odacsalja a legyeket az üvegbe, a víz pedig ott is tartja őket.

4. Légyfogó: tuti tipp legyek ellen

Két pohár tejhez adj 100 g cukrot és 60 g borsot, majd ezeket forrald fel egy kisebb fazékban. Ezután öntsd ki egy tálkába vagy edénybe, és hagyd ott, ahol legtöbbször látsz legyeket a lakásban. Az eredmény hasonló lesz, mint az előző módszernél.