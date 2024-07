Bodrogi Gyula 90 évesen sem ír végrendeletet – „Nem tudom, mikor kerül terítékre ez a téma nálam, de most még nem aktuális”

A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész még legalább 30 évig szeretne élni, ezért egyáltalán nem foglalkozik az elmúlással. Véleménye szerint még bőven ráér végrendelkezni, hiszen lélekben 40 évet letagadhat, és ha jó egészségnek örvend az ember, a többi már nem is számít. Bodrogi Gyula áprilisban töltötte a 90. életévét. Kora ellenére kitűnő formában van, aktívan dolgozik, és meg sem fordul a fejében, hogy búcsút intsen a színpadnak.

Bodrogi Gyula 90 éves, továbbra sem kíván hátat fordítani a színpadnak (Fotó: Flajsz Peter)

Bodrogi Gyula két hónappal ezelőtt szenvedett balesetet

Két hónappal ezelőtt vállsérülést szenvedett, gyógytornára járt. Most elárulta, hogyan halad a kezelése.

„Úgy érzem most már, hogy percenként javulok egy kicsit. Hála istennek, a nyárra rendbe jött a vállam, most már semmi bajom nincs. Ami volt, az is elmúlt, és már nem zavarja meg a hétköznapjaimat. Újult erővel vetettem bele magam a legmelegebb hónapokba" – árulta el a színészlegenda, aki arról is beszámolt, hogyan telik a nyara, és kiderült, munkából sem lesz hiány.

Semmi eget rengető tervem nincs: megszervezem a korábban elmaradt baráti találkozókat, a szokásos vadászatokon fogok részt venni, már amennyire majd az időjárás engedi.

Nyaralást nem tervezünk, nincs nekünk ahhoz képességünk. Dolgozni természetesen tudunk, de nem tudjuk összeszedni magunkat egy nagyobb kiruccanáshoz. Ha a munkából kifolyólag el kell utazni például Olaszországba, azt szoktam felcímkézni nyaralásnak. Belföldön fogunk eltölteni egy-egy napot Hajdúszoboszlón és Debrecenben. Csodálatos tájak vannak itthon is, egyszerűen képtelen vagyok betelni velük. A Nemzeti Színházzal nyáron ellátogatunk Gyulára ésb Szarvasra is, örülök, hogy előadásokkal is színesítjük a nyarat” – mesélte Bodrogi.

Angélával idén már 48 éve alkotnak egy párt (Fotó: Máté Krisztián)

„Nem szeretném még eltemetni magam”

A színművész többször említette már, még 30 évet szeretne élni. De hogy mi fér még bele három évtizedbe? Erre is határozott elképzelése van.

„Az egészség mindenekfelett!” – mondta mosolyogva. „De ez sajnos csak vicc, hiszen kilencven éves vagyok már. Ezt kimondani is borzalmas, mert ötven-hatvan évesnek érzem most magam, csak a többivel nem tudok elszámolni" – nyilatkozta a Star magazinnak adott interjúban.