Fémallergia: súlyos következményei lehetnek, ha nem kezelik időben!

Bizonyos életmódbeli változtatásokkal akár teljesen tünetmentessé is válhatunk. Ehhez kerüljük a nikkeltartalmú ékszereket, helyettük válasszunk titán, platina, orvosi acél vagy arany (18K felett) anyagokból készült kiegészítőket. Fedjük le a problémás felületeket, például a gomb bőrrel érintkező részét ragasszuk le sebtapasszal vagy más bőrbarát anyaggal. Kozmetikumok vásárlásakor alaposan olvassuk el az összetevőket, nézzük meg az úgynevezett INCI listát! Ha nikkelt tartalmaz egy adott termék, akkor tegyük vissza a polcra, és keressünk olyat, ami számunkra megfelelő! A mobiltelefonra és más okoseszközre, mint például tablet vagy okosóra, tegyünk védőtokot, de ezesetben nem a kütyünk védelmére, hanem a saját bőrünk érdekében. Ha szemüveget viselünk, akár csak olvasáshoz vagy napvédelemhez, mindig nikkelmentes keretet válasszunk, például műanyagot.



Mi történhet, ha nem vesszük komolyan?

Hajlamosak lehetünk alábecsülni a fémallergia következményeit, mivel elsőre csak egy kis bőrkiütésnek tűnik. Ám kezeletlenül komolyabb szövődményekhez is vezethet – különösen, ha az irritáció krónikussá válik vagy valamilyen orvosi eszköz, például implantátum váltja ki. Ha továbbra is rendszeresen érintkezünk az allergén anyaggal, Kialakulhat krónikus bőrgyulladás másnéven kontakt dermatitis, a bőrünk állandó gyulladásos állapotba kerülhet. Ennek következménye lehet a bőr megvastagodása, elszíneződése, viszketése, hámlása, repedezése is. Létrejöhet szekunder fertőzés, amelyeket baktériumok vagy gombák okozhatnak a sérülésbe kerülve. A gyulladás legyengíti a bőr természetes védekezőképességét, így könnyebben megtelepednek rajta kórokozók. Ezek akár mélyebb bőrrétegekbe is bejuthatnak, és felülfertőződés, gennyes hólyagok, sebek jelenhetnek meg rajtunk. Súlyosabb esetben nyirokérgyulladás, de akár vérmérgezés is kialakulhat.



Elmúlhat valaha?

A legtöbb esetben a fémallergia krónikus – azaz hosszú távon is fennmarad. Az immunrendszer emlékszik a kiváltó anyagra, és újabb érintkezéskor ismét beindítja a gyulladásos folyamatot. Ugyanakkor jó hír, hogy ha tartósan elkerüljük a számunkra tiltólistás fémeket, akkor a bőrünk megnyugodhat, és akár évekig panaszmentesek lehetünk. Rendkívül ritka esetekben – főként gyermekeknél vagy enyhe formánál – előfordulhat, hogy az allergiás reakció idővel elhalványul, mondhatni feledésbe merül az immunrendszerünk részéről.

Allergiások lehetünk a pénzre? Sokan nem tudják, de az euró- és forintérmék többsége nikkeltartalmú ötvözetből készül. Ezért fordulhat elő, hogy akár a pénzérme megérintése után pár órával viszkető, piros kiütéseket tapasztalunk az ujjainkon vagy tenyerünkön. A nikkeltartalom különösen magas lehet a 2 eurós és 100 forintos érmék esetében. Ez cseppet sem veszélyes az emberek többségére nézve, de ha fémallergiánk van, akkor bizony panaszokat okozhat, főleg akkor, ha sokat érintkezünk aprópénzzel, mert például pénztárosként dolgozunk. Ha ezt tapasztaljuk, akkor használjunk vékony gumikesztyűt, így teljesen megóvhatjuk a bőrünket.





Szöveg: Bata Kata, Fanny magazin