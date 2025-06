Ezért ne engedd a gyerekedet a szökőkutakban fürdeni: durva, milyen betegségeket lehet elkapni

Nemrég aggasztó hír járta be a sajtót: a párkányi strandon Naegleria fowleri, közismertebb nevén „agyevő amőba” fordult elő a vízben. Egy kisgyerek meg is halt. Ez az extrém ritka, de rendkívül veszélyes mikroorganizmus az orron keresztül juthat be a szervezetbe, és ott súlyos, gyakran halálos kimenetelű agyvelőgyulladást okozhat. Felmerül a kérdés: megjelenhet-e hasonló kórokozó a budapesti szökőkutak vizében is?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) válaszában kitért arra is, hogy a pangó, meleg víz, különösen, ha nincs folyamatos vízforgatás vagy megfelelő fertőtlenítés, kedvezhet a különféle baktériumok és mikroorganizmusok elszaporodásának. Bár a Naegleria fowleri főként melegebb éghajlatú, természetes édesvizekben fordul elő, és Magyarországon rendkívül ritka, elméletileg nem zárható ki, hogy kedvezőtlen körülmények között mesterséges vízterekben, így szökőkutakban is megjelenjen. A hatóság ezért is hangsúlyozza: „az ilyen vízpermet belégzésével vagy a szennyezett vízzel való érintkezés influenzaszerű tüneteket, tüdőgyulladást, sőt akár súlyosabb fertőzéseket is okozhat”, különösen kisgyermekek és legyengült immunrendszerű emberek esetén.