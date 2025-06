Most érkezett a hír, agyevő amőba lehetett a Vadas termálfürdő vizében

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, kritikus állapotban került kórházba, majd tragikus módon meghalt egy 11 éves kisfiú, miután a szervezetében kimutatták a rendkívül ritka és veszélyes Naegleria fowleri nevű amőbát, közismertebb nevén az „agyfaló amőbát”. A fertőzés feltételezett forrása a párkányi Vadas strandfürdő, amelyet megelőző intézkedésként bezártak. A közegészségügyi hivatal már részben beazonosította a párkányi Vadas termálfürdőben vett mintákban található baktériumokat: mint kiderült, több olyan is van köztük, amelyek fertőzéseket okozhatnak - írta meg a Ripost.

A vizsgálatok jelenleg is zajlanak / Fotó: Bors (Képünk illusztráció)

Az Országos Közegészségügyi Hivatal Hidrobiológiai Nemzeti Referenciaközpontja hétfőig 105 mintát elemzett, ebből tíz mintában a Naegleria nemzetségbe tartozó amőbák jelenlétét is megerősítették. Ez az a nemzetség, amelybe a kisgyerek halálát okozó agyevő amőba, a Naegleria fowleri is tartozik. A hivatal azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy a halálos betegséget okozó kórokozó is kimutatható-e a mintákból.

A pontos fajmeghatározás, azaz hogy Naegleria fowleriról van-e szó, még folyamatban van

– tájékoztatta a hivatal az Új Szót.

A Naegleria amőbák mellett nyolc mintában Acanthamoeba (akantaméba) nemzetségbe tartozó amőbák jelenlétét is kimutatták. A minták a medencevízből és a fürdő területén található tó felszíni vizéből származtak. Az akantamébák szemfertőzéseket okozhatnak, a szaruhártya fertőzésének veszélye miatt különösen veszélyeztetettek a kontaktlencsét viselők, de fürdés közben különben sem ajánlott a kontaktlencse viselése, mivel fennáll a látáskárosodás, sőt a látásvesztés kockázata is. Különösen veszélyesek a legyengült immunrendszerű emberekre.

A hivatal szerint a kórokozók pontos azonosítása, a pontos fajmeghatározás még folyamatban van, mialatt folyik a Termálfürdő teljes medencekomplexumának fertőtlenítése is.