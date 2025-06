„Legközelebb rendőrt hívok!” – Besokallt a Házasság első látásra sztárja

Komoly tűréshatárral rendelkezik Tóth Gergely, aki erről a Házasság első látásra című realityben is tanúbizonyságot tett. A szakemberek által mellé választott feleség, Renáta ugyanis gyakorlatilag az első perctől kezdve büntette: a szőrzete színe miatt. Geri pedig tűrt, s igyekezett mindent megtenni azért, hogy a felesége, és ezáltal a házassága is boldog legyen. Nem sikerült. Most viszont egy olyan helyzettel találkozott, minden bizonnyal nem először, mellyel kapcsolatban ország-világ előtt kijelentette: ha megismétlődik, rendőrt hív. Jöjjenek a részletek!

Renáta alaposan próbára tette egykori férje, Geri türelmét és idegeit a Házasság első látásra című realityben Fotó: TV2

Biciklisek, viselkedjetek! Legközelebb, ha ilyet látok, megyek fel kocsival a bicikliútra! Viccet félretéve, legközelebb rendőrt hívok

– írta Insta-sztoriban Tóth Gergely. Majd hozzátette a kötelező tudnivalót: „Ha egy kerékpáros nem a kijelölt kerékpárúton közlekedik, miközben az út mellett van kerékpárút, akkor a KRESZ szabályait szegi meg. Általában a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell haladni, ha az út mellett van, kivéve, ha az úttesten kerékpáros nyom is van felfestve.”

A fenti túl a kerékpárosklub kisokosát is mellékelte Renáta egykori férje.