„Most már nem vagyok ideges” – álommeló helyett mélyütést kapott a Házasság első látásra nagy kedvence

Rengeteg néző zárta szívébe a Házasság első látásra című reality legutóbbi évadából megismert Gerit. A csontkovácsként dolgozó 30 éves férfi hetek óta lázban égett álmai melója miatt. Ám az ígért telefonhívás 3-4 hét helyett másfél hónappal később sem futott be. Aztán megcsörrent a mobilja...

Renáta és Geri kapcsolata rosszul indult és szörnyen ért véget. Az egykori férj ráadásul az élet más területén is komoly pofont kapott (Fotó: TV2)

„Az érzés, amikor megtalálod álmaid melóját... Felhív a területi képviselő, vagy mondhatni inkább, bankfiók-igazgató, megállapodtok, hogy felvesz, s azt mondja, 3-4 héten belül bekerülsz a rendszerbe és minden oké. Eltelt másfél hónap, és nem a HR hív fel, hanem ez a jóember, aki azt mondta, hogy indoklás nélküli nemet kapott a HR-től.”

– meséli követőinek Renáta exe. A történetnek azonban itt még nincs vége!

„És az érzés, hogy emiatt a munka miatt én elutasítottam egy jobban fizető office team lead pozíciót egyébként, ez csodálatos. Most már nem vagyok ideges. Hogy ennek mi a tanulsága? Ezt most próbálom összerakni.. És tudom, úgy is van jobb, meg mindig lesz jobb, de ilyen a világon nincsen. És mégis van”

– nevet kínjában Geri az Insta-sztoriban 24 órán át elérhetővé tett videójában.