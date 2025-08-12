Elképesztően szexi videót készített Szandi, kiesik a rajongók szeme

„A magyar Samantha Fox. Egy istennő.”
Földről, vízről, levegőből forgatták Szandi legújabb dalának dögös videóklipjét. A Most élj! című lendületes, első hallásra fülbemászó dalt az énekesnő férje, Bogdán Csaba írta, míg a szöveget a rutinos dalszövegíró, Major Eszter jegyzi. A YouTube-ra frissen felkerült felvételt több ezren látták már, a visszajelzések rendkívül pozitívak.
„Lendületes dal, a zene, a dallam nagyon tetszik, most imádom már, gratulálok, Szandi, FANTASZTIKUS! Ami nagyon tetszik, hogy szinte mosolyog a hangod benne, nekem a nyár slágere!”
– lelkendezett egy rajongó.
„Kedves Szandi, Csabi, szuper a dal, a klip! Neked minden nagyon jól áll, gratulálok!”
– dicsérte kedvencét egy újabb kommentelő.
„A magyar Samantha Fox. Egy istennő. Éljen!”
– jegyezte meg egy hozzászóló, utalva Szandi testi adottságaira. (A magyar énekesnő köröket ver az angol fotómodellből lett énekesnőre.)
Nehéz kérdés: neked melyik tetszik jobban? A dal vagy a hozzá készült klip?
