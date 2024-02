„Lehet, hogy most nem volt szerencsénk” – Itt a nagy leleplezés Nótár Mary-ékről

Volt, aki belekötött Nótár Mary-ékbe, mondván: micsoda dolog szakítós dallal jelentkezni Valentin-napon. (Nótár Mary első sora is így szól: „Félreértett álmokat miért is kergetnénk, lehet, hogy most nem volt szerencsénk...”) Ezzel kapcsolatban az énekesnő a következőket írta a Facebook-oldalán: „A Valentin nap nem csak a szerelem, hanem a szeretet napja is. Biztos majdnem mindenki életében történt már olyan szakítás, elválás, ami szeretetben zajlott és a mai napig szeretettel emlékszik vissza a párjára és azokra az időkre. Ezt az érzést próbáltuk megfogalmazni, ahogy a dalban is hallható: «A búcsúzásban nincs szabály, de most egy mégis legyen, hogy nem felejtjük el egymást sosem!»”