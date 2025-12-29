Nincs békülés: Meghan Markle nem hajlandó találkozni édesapjával, akinek most vágták le az egyik lábát

Meghan Markle apját, a 81 éves Thomas Markle-t a hónap elején kórházba szállították a Fülöp-szigeteken, és feltételezések szerint vérrögképződés miatt amputálni kellett az egyik lábát.

Meghan Markle levelet írt az apjának

A 81 éves férfinak a hónap elején térd alatt amputálni kellett a bal lábát, miután egy súlyos vérrögképződés miatt kórházba került a Fülöp-szigeteken, ahol jelenleg is él. Állapota miatt sürgős orvosi beavatkozásra volt szükség.

A férfi kapcsolata a lányával megromlott, miután Meghan 2018-ban feleségül ment Harry herceghez. Apa és lánya elidegenedése akkor mélyült el, amikor a férfi a királyi esküvő előtt felhívta a lesifotósokat, és fotók készültek róla, ami komoly feszültséget okozott közöttük.

A műtét után Meghan levélben kereste meg édesapját, miután mindent megtett, hogy üzenetet juttasson el számára. Nem tudni, hogy mit tartalmazott a levél, de a hírek szerint a férfi sosem válaszolt rá.

Thomas Markle elárulta, hogy sok ünnepelni valója volt karácsonykor. Újra megtanult járni és egy rehabilitációs kórházba költözött, Meghan féltestvére, Tom Jr. közelében, és állítólag arra vár, hogy protézist kapjon.

Sok okom van az ünneplésre. Jól vagyok, és szeretném mindenkinek, a világ minden tájáról megköszönni a jókívánságokat. Hosszú út áll előttem, de nagyon hálás vagyok a csodálatos orvosoknak és nővéreknek, akik ilyen jól gondoskodnak rólam.

– mondta Thomas Markle.

Az elküldött levél után a források azt állítják, hogy a sussexi hercegné nem kapott választ a levélre, törölte apja számát, és nem tervezi, hogy újra találkozik a férfival. A Sunday Times beszámolója szerint a hercegné nem hiszi, hogy valaha is kibékülnek - írja a Mirror.