Meghan Markle édesapjának amputálták a lábát - Ezzel támadják a sussexi hercegnét

Meghan Markle élesen megfogalmazott közleményt adott ki, miután napokig kétségbeesetten próbálta elérni elhidegült apját, a hírek szerint súlyosan beteg Thomas Markle-t – közölte a Mirror. Nem titok, hogy a sussexi hercegné kapcsolata nem volt felhőtlen édesapjával. A szakértők most elárulták, mennyire összetett és fájdalmas kérdésről beszélünk.

Meghan Markle az állításokkal ellentétben többször megpróbálta megkeresni édesapját

Fotó: Getty Images / hot! magazin

Az elhidegülés egészen 2018-ig nyúlik vissza, amikor Meghan a Harry herceggel kötendő esküvőjét megelőző időszakban világszintű reflektorfénybe került.

A szomorú viszályban most új fejlemény történt. Thomas az elmúlt években több egészségügyi problémával is küzdött, köztük két szívinfarktussal és egy sztrókkal is, amelynek következtében beszédterápiára szorult.

A hónap elején állapota aggasztó fordulatot vett, amikor a Fülöp-szigeteken kórházba szállították.

Ahogy azt korábban megírtuk, az idős férfit azonnal megműtötték és amputálni kellett a lábát. Ekkor Thomas Junior, Meghan féltestvére arra kérte, hogy vegye fel a kapcsolatot édesapjával és "mutasson együttérzést".

Meghan Markle édesapjával való konfliktusa reflektorfénybe került

Kezdetben olyan hírek terjengtek, miszerint Meghan ennek ellenére sem vette fel édesapjával a kapcsolatot, mára már kiderült - hogy kétségbeesetten telefonált körbe a helyi kórházakban, hogy többet tudjon meg apja egészségi állapotáról. Szóvivője ezután megerősítette, hogy Meghan megkereste őt, és levelet juttatott el az édesapjához.

A helyzet azonban tovább bonyolódott, amikor Thomas azt mondta, nem érti, miért állítják, hogy Meghan megpróbálta felvenni vele a kapcsolatot.

Miközben egyre több találgatás látott napvilágot arról, hogy Meghan üzenete valóban eljutott-e apjához a cebu-i kórházban, a szóvivője egy éles hangvételű közleményt adott ki a ellentmondásos beszámolók tisztázására.

Rendkívül nehéz volt a hercegnének magánúton kapcsolatba lépnie az édesapjával, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban mindent megtett ezért

— áll a közleményben.

Megbízható és hiteles kapcsolatok támogatásával a levele most már biztonságban az ő kezében van

Meghan korábban is nyíltan beszélt az apjával való kapcsolatának megromlásáról és az évek során átélt súlyos érzelmi megterhelésről. Egy 2019-es levelében azt is írta neki, hogy a szíve millió darabra tört.