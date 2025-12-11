RETRO RÁDIÓ

Meghan Markle édesapjának amputálták a lábát - Ezzel támadják a sussexi hercegnét

A sussexi hercegné kapcsolata édesapjával évek óta konfliktusokkal teli. Most hogy édesapja kórházba került, Meghan Markle-t azzal támadják, hogy nem kereste fel édesapját.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.11. 11:00
Meghan Markle Thomas Markle konfliktus

Meghan Markle élesen megfogalmazott közleményt adott ki, miután napokig kétségbeesetten próbálta elérni elhidegült apját, a hírek szerint súlyosan beteg Thomas Markle-t – közölte a Mirror. Nem titok, hogy a sussexi hercegné kapcsolata nem volt felhőtlen édesapjával. A szakértők most elárulták, mennyire összetett és fájdalmas kérdésről beszélünk.

Meghan Markle az állításokkal ellentétben többször megpróbálta megkeresni édesapját
Meghan Markle az állításokkal ellentétben többször megpróbálta megkeresni édesapját
Fotó: Getty Images / hot! magazin

Az elhidegülés egészen 2018-ig nyúlik vissza, amikor Meghan a Harry herceggel kötendő esküvőjét megelőző időszakban világszintű reflektorfénybe került.

A szomorú viszályban most új fejlemény történt. Thomas az elmúlt években több egészségügyi problémával is küzdött, köztük két szívinfarktussal és egy sztrókkal is, amelynek következtében beszédterápiára szorult.

A hónap elején állapota aggasztó fordulatot vett, amikor a Fülöp-szigeteken kórházba szállították.

Ahogy azt korábban megírtuk, az idős férfit azonnal megműtötték és amputálni kellett a lábát. Ekkor Thomas Junior, Meghan féltestvére arra kérte, hogy vegye fel a kapcsolatot édesapjával és "mutasson együttérzést".

Meghan Markle édesapjával való konfliktusa reflektorfénybe került

Kezdetben olyan hírek terjengtek, miszerint Meghan ennek ellenére sem vette fel édesapjával a kapcsolatot, mára már kiderült - hogy kétségbeesetten telefonált körbe a helyi kórházakban, hogy többet tudjon meg apja egészségi állapotáról. Szóvivője ezután megerősítette, hogy Meghan megkereste őt, és levelet juttatott el az édesapjához.

A helyzet azonban tovább bonyolódott, amikor Thomas azt mondta, nem érti, miért állítják, hogy Meghan megpróbálta felvenni vele a kapcsolatot.

Miközben egyre több találgatás látott napvilágot arról, hogy Meghan üzenete valóban eljutott-e apjához a cebu-i kórházban, a szóvivője egy éles hangvételű közleményt adott ki a ellentmondásos beszámolók tisztázására.

Rendkívül nehéz volt a hercegnének magánúton kapcsolatba lépnie az édesapjával, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban mindent megtett ezért

— áll a közleményben.

Megbízható és hiteles kapcsolatok támogatásával a levele most már biztonságban az ő kezében van

Meghan korábban is nyíltan beszélt az apjával való kapcsolatának megromlásáról és az évek során átélt súlyos érzelmi megterhelésről. Egy 2019-es levelében azt is írta neki, hogy a szíve millió darabra tört.

A Mirror szakértője szerint a családi viszályoknak nem kedvez, amikor ekkora nyilvánosság előtt történnek az események és ilyenkor mégjobban kiéleződhetnek a konfliktusok.

Thomas ismétlődő nyilvános kritikái Meghan irányába csak tovább nehezíthetik a hercegné helyzetét, különösen annak fényében, hogy az évek során egyértelművé tette: az apja médiának tett nyilatkozatai számára egyáltalán nem elfogadhatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu