Meghan Markle édesapjának amputálták a lábát - Ezzel támadják a sussexi hercegnét
A sussexi hercegné kapcsolata édesapjával évek óta konfliktusokkal teli. Most hogy édesapja kórházba került, Meghan Markle-t azzal támadják, hogy nem kereste fel édesapját.
Meghan Markle élesen megfogalmazott közleményt adott ki, miután napokig kétségbeesetten próbálta elérni elhidegült apját, a hírek szerint súlyosan beteg Thomas Markle-t – közölte a Mirror. Nem titok, hogy a sussexi hercegné kapcsolata nem volt felhőtlen édesapjával. A szakértők most elárulták, mennyire összetett és fájdalmas kérdésről beszélünk.
Az elhidegülés egészen 2018-ig nyúlik vissza, amikor Meghan a Harry herceggel kötendő esküvőjét megelőző időszakban világszintű reflektorfénybe került.
A szomorú viszályban most új fejlemény történt. Thomas az elmúlt években több egészségügyi problémával is küzdött, köztük két szívinfarktussal és egy sztrókkal is, amelynek következtében beszédterápiára szorult.
A hónap elején állapota aggasztó fordulatot vett, amikor a Fülöp-szigeteken kórházba szállították.
Ahogy azt korábban megírtuk, az idős férfit azonnal megműtötték és amputálni kellett a lábát. Ekkor Thomas Junior, Meghan féltestvére arra kérte, hogy vegye fel a kapcsolatot édesapjával és "mutasson együttérzést".
Meghan Markle édesapjával való konfliktusa reflektorfénybe került
Kezdetben olyan hírek terjengtek, miszerint Meghan ennek ellenére sem vette fel édesapjával a kapcsolatot, mára már kiderült - hogy kétségbeesetten telefonált körbe a helyi kórházakban, hogy többet tudjon meg apja egészségi állapotáról. Szóvivője ezután megerősítette, hogy Meghan megkereste őt, és levelet juttatott el az édesapjához.
A helyzet azonban tovább bonyolódott, amikor Thomas azt mondta, nem érti, miért állítják, hogy Meghan megpróbálta felvenni vele a kapcsolatot.
Miközben egyre több találgatás látott napvilágot arról, hogy Meghan üzenete valóban eljutott-e apjához a cebu-i kórházban, a szóvivője egy éles hangvételű közleményt adott ki a ellentmondásos beszámolók tisztázására.
Rendkívül nehéz volt a hercegnének magánúton kapcsolatba lépnie az édesapjával, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban mindent megtett ezért
— áll a közleményben.
Megbízható és hiteles kapcsolatok támogatásával a levele most már biztonságban az ő kezében van
Meghan korábban is nyíltan beszélt az apjával való kapcsolatának megromlásáról és az évek során átélt súlyos érzelmi megterhelésről. Egy 2019-es levelében azt is írta neki, hogy a szíve millió darabra tört.
A Mirror szakértője szerint a családi viszályoknak nem kedvez, amikor ekkora nyilvánosság előtt történnek az események és ilyenkor mégjobban kiéleződhetnek a konfliktusok.
Thomas ismétlődő nyilvános kritikái Meghan irányába csak tovább nehezíthetik a hercegné helyzetét, különösen annak fényében, hogy az évek során egyértelművé tette: az apja médiának tett nyilatkozatai számára egyáltalán nem elfogadhatók.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre