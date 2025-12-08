RETRO RÁDIÓ

Mi az igazság? Meghan Markle kapcsolatba lépett apjával, aki szerint ez nem történt meg

Rengeteg kérdés van még az üggyel kapcsolatban.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.08. 10:00
Meghan Markle dráma Thomas Markle

A sussexi hercegné, Meghan Markle 2018 óta nem áll szóba az apjával, miután kiderült, hogy Thomas megrendezett paparazzófotókat készíttetett a Harry herceggel kötött esküvője előtt. Meghan édesapja, Thomas Markle a napokban életmentő műtéten, sürgősségi lábamputáción esett át a Fülöp-szigeteken. A 44 éves hercegné péntek délelőtt, csendes-óceáni idő szerint írt e-mailt 81 éves édesapjának, miután értesült a beavatkozásról.

alt=Meghan Markle édesapja, Thomas Markle nemrég esett át egy életmentő műtéten, ezekután állítólag lánya e-mailen keresztül kereste meg
Meghan Markle édesapja, Thomas Markle nemrég esett át egy életmentő műtéten, ezekután állítólag lánya e-mailen keresztül kereste meg / Fotó: JLPPA / Bestimage

Meghan Markle levele nem jutott el édesapjához?

Meghan szóvivője szerint a hercegné megkereste az édesapját azon a napon, amikor értesült az egészségügyi válsághelyzetről. A Mail on Sunday azonban december 6-án, szombaton arról számolt be, hogy Thomas összezavarodott a nyilatkozat miatt, és azt állította, hogy erről semmit nem tud. A People információi szerint az e-mail nem jelzett hibát vagy visszapattanó üzenetet, és jelenleg is igyekeznek friss elérhetőséget szerezni Thomas számára.

Meghan csapata állítólag olyan személyektől is igyekezett információt szerezni, akik közel állnak Thomas-hoz, hogy megtudják, mi a legbiztosabb módja a kapcsolatfelvételnek, amíg a férfi intenzív osztályon lábadozik a Fülöp-szigeteken. 

Ha Meghan vagy bárki a környezetéből hívott volna, tudnánk róla… Tudomásunk szerint ez nem történt meg

- állítja egy kórházi forrás.

Természetesen beszélni akarok vele, de nem vagyok biztos benne, hogy ezek a megfelelő körülmények. Mindig is azt mondtam, hogy nyitott vagyok a kibékülésre a lányommal. Soha nem hagytam abba, hogy szeressem. Nem akarok úgy meghalni, hogy el vagyunk idegenedve egymástól. Szeretnék találkozni az unokáimmal. Jó lenne a férjével is találkozni

- nyilatkozta Thomas Markle.

 

