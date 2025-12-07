„Rossz döntés volt” - keményen odaszóltak Harry hercegnek

Harry herceg váratlanul felbukkant a The Late Show with Stephen Colbert című műsorban, ahol egy Hallmark-karácsonyi film karácsonyi hercegének próbálta eladni magát. Bár néhány királyi rajongó szórakoztatónak találta Harry jelenetét, de egyre többet hangoztatták, hogy Meghan Markle férje az amerikai műsorban inkább kínos és kellemetlen volt, mint szórakoztató.

Harry herceg erőltetett humorral próbált az amerikaiak kedvébe járni The Late Show with Stephen Colbert című műsorban / Fotó: AFP

Harry herceg erőlködése egyre kellemetlenebb?

A műsorvezető megkérdezte, vajon miért akarna egy valódi herceg ilyen filmekben szerepelni, mire Harry így válaszolt:

Ti, amerikaiak, odavagytok a karácsonyi filmekért, és nyilvánvalóan a királyi családért is, szóval miért ne?

Majd heves visszhang követte a herceg rövid szereplését az amerikai műsorban. Sokan azt is megkérdőjelezték, egyáltalán miért vállalta el. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója szerint a jelenés teljesen célt tévesztett.

Nem tudom elképzelni, Harry miért döntött így. Mi haszna származott belőle? Az eredmény egy rakás kritika lett – a kissé merev alakítás miatt, a politikai poén miatt és az időzítés miatt is

- fogalmazott a szakember.

A királyi tudósító véleményét egy másik királyi szakértő, Tom Sykes is megerősítette, aki szerint Harrytől akár a címeit is el kellene venni a műsorban való szereplése miatt, hogy az amerikai közönség számára világos legyen, Harry véleményei és megjegyzései kizárólag a sajátjai, nem pedig a királyi család álláspontját tükrözik. Harry Trumpra tett megjegyzése különösen kellemetlen és érzéketlen volt azok után, hogy az amerikai elnök és felesége néhány hónappal korábban nagyszabású állami látogatást tettek az Egyesült Királyságban, amely során Trump és Károly király is meleg szavakkal beszélt egymásról és a két nemzet kapcsolatáról - írja a Mirror.

Rossz döntés volt, Harry: nem vagy színész vagy komikus. Maradj a jótékonysági munkánál és azoknál az ügyeknél, amelyek fontosak neked. Vagy egyszerűen maradj nagyszerű apa és férj – ebben úgy tűnik, igazán remek vagy

- összegezte a királyi szakértő.

Harry herceg megjelenése a The Late Show with Stephen Colbert című műsorban az alábbiakban megtekinthető!