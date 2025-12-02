Durva: Meghan Markle olyan hibát vétett, amitől a rajongók is kiakadtak

Meghan Markle hatalmas hibát vétett ismét az online térben, amit a követők azonnal kiszúrtak a sussexi hercegné nemrégiben feltöltött Insragram-sztoriját látva. A legtöbben „a legrosszabb konyhai higiéniának” nevezték a videóját, sőt Meghant nem kímélték újabb gúnyos becenévvel sem, ami teljesen leírja a videóban látottakat.

Meghan Markle újabb hibát vétett a főzés tudományában, amit a rajongók sem hagytak szó nélkül! / Fotó: Getty Images / Hot! magazin

Meghan Markle nem figyelt a részletekre

A csütörtöki hálaadásnapi ünnepség előtt a hercegné megosztott egy ebben a szellemben készült Insta-sztorit, amelyben egy tálban keveri a fűszereket a pulykához, amit végül a nyers húsra ken fel. A videóhoz címnek a „Kezdődjön a játék”, zenei aláfestésnek pedig Bob Dylan „Turkey Chase” című számát választotta. A lelkes és szemfüles nézők viszont azonnal észrevették, hogy a 44 éves Meghan milyen óriási és alapvető hibát vétett a konyhai előkészületek alatt. A sussexi hercegné az arany ékszereit viselte, miközben puszta kézzel érintette a nyers pulykát – írja a Daily Star.

A nézők elképedve szóltak hozzá a videóhoz.

Borzasztó a konyhai higiéniája. A »házi istennő« teljesen tájékozatlan. Minél inkább úgy tesz, mintha tudna főzni, annál hamisabbnak tűnik. Az ékszerek hozzáérnek a húshoz, a haja hullik, és a koszos mancsaival simogatja azt a szegény döglött madarat.

Egy másik néző is hozzászólt a látottakhoz:

Istenem, annyira nyilvánvaló, hogy fogalma sincs a főzésről vagy a konyhai munkáról. Az emberiség érdekében tartsák távol a konyhától!

A Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szerint a nyers pulyka Salmonellát, Clostridium perfringenst, Campylobactert és más káros baktériumokat hordozhat, és a leve szinte bármilyen felületet beszennyezhet, amivel érintkezik.

A hercegné a kritikákat figyelmen kívül hagyva megosztotta azt is, hogy hogyan töltötte a hálaadás ünnepét Harry herceggel és gyermekeikkel, Archie-val és Lilibettel.

A család önkénteskedett is a Los Angeles-i Our Big Kitchen központban, ahol rászorulók számára készítettek és csomagoltak ételeket.