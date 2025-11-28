„Nevetségesen egoista” – Nekimentek Meghan Markle-nek képmutató viselkedése miatt
Meghan Markle-t képmutatással vádolják, mert továbbra is használja a „Sussex” címet és élvezi annak előnyeit, miközben éveken át bírálta a brit királyi családot.
Botrány kerekedett Meghan Markle és Victoria Jackson kozmetikai mogul kapcsolata körül, Victoria ugyanis óriási villáit is a volt színésznő és Harry herceg rendelkezésére bocsátja.
Mint kiderült, az üzletasszony rendszeresen ingyenszállást ad Meghan Markle-nek és Harry hercegnek több luxusvillájában is – írja a Mirror. – A háromgyermekes Victoriát Meghan egy 2021-es magazininterjú során egyébként az ő „biztonságos kikötőjének” nevezte akkor, amikor épp a királyi családot kemény hangú sajtónyilatkozatokban támadta, holott éppen a királyi udvar adományozta neki a „Sussex” címet. A hírek szerint ezek a királyi kapcsolatok is hozzájárultak ahhoz, hogy kialakuljon a barátság Victoria Jacksonnal, akit 2017-ben a New York állambeli Seneca Fallsban beiktattak a Női Hírességek Csarnokába.
Jane Moore, a Loose Women állandó szereplője emiatt keményen nekiment Meghannak.
Egyszerre nevetségesen egoista és lélegzetelállítóan képmutató, tekintve, hogy ő és Harry herceg már számtalanszor bírálták azt a királyi családot, amelytől a »Sussex« címet kapták
– fogalmazott az újságíró.
A The Sun számára is író Jane egy nemrég megtörtént jelenetre utalt, Victoria egyik fényűző villájában, ahol Meghan egy magazin újságírójának adott interjút. Bár rajtuk kívül senki nem volt a szobában, Meghant mégis hivatalosan úgy mutatták be a találkozó előtt, mint Meghan, Sussex hercegnéje. A jelenet a múlt héten valóságos nevetőrohamot váltott ki a közösségi médiában.
A hírek szerint Victoria Jackson kozmetikai mogul több millió dolláros otthona bármikor Meghan rendelkezésére áll, és egy – ott tartózkodó – újságíró beszámolója szerint itt történt az is, hogy teljes hivatalos címén jelentették be, amikor belépett a szobába… amelyben, nos, egyetlen ember volt
– folytatta Jane a véleménycikkében. Majd hozzátette: „A Sussex házaspár állítólag öt éve elköltözött az Egyesült Királyságból a pénzügyi függetlenség reményében, ennek ellenére továbbra is gátlástalanul kihasználják királyi kapcsolataikat saját üzleti hasznuk érdekében.”
A sussexi hercegné a 41. születésnapját Victoria kaliforniai, Santa Barbara melletti farmján töltötte, és a hírek szerint nagyon otthon érzi magát az üzletasszony ingatlanaiban. Egy forrás szerint: „Victoria házai ahhoz képest Meghanék otthonát börtönnek vagy egy tengerparti viskónak láttatják. Biztonsági szempontból is tökéletes nekik, az ingatlanok elképesztőek, és egy fillért sem kell fizetniük értük – ami szintén nem hátrány.”
Meghan Markle egyre kétségbeesettebb
Meghan és Victoria kapcsolatára azután derült fény, hogy a sussexi hercegné a 2025-ös évet kétségbeesett arculatváltással próbálta végigküzdeni, miután lezárult Netflix-szerződése. Az áttörés azonban eddig elmaradt, és egyre több a kérdőjel azzal kapcsolatban, hogyan tudják fenntartani fényűző életmódjukat a királyi családhoz való visszatérés nélkül.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre