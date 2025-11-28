„Nevetségesen egoista” – Nekimentek Meghan Markle-nek képmutató viselkedése miatt

Botrány kerekedett Meghan Markle és Victoria Jackson kozmetikai mogul kapcsolata körül, Victoria ugyanis óriási villáit is a volt színésznő és Harry herceg rendelkezésére bocsátja.

Meghan Markle és Harry herceg Fotó: The Canadian Press/PA Images/Northfoto

Mint kiderült, az üzletasszony rendszeresen ingyenszállást ad Meghan Markle-nek és Harry hercegnek több luxusvillájában is – írja a Mirror. – A háromgyermekes Victoriát Meghan egy 2021-es magazininterjú során egyébként az ő „biztonságos kikötőjének” nevezte akkor, amikor épp a királyi családot kemény hangú sajtónyilatkozatokban támadta, holott éppen a királyi udvar adományozta neki a „Sussex” címet. A hírek szerint ezek a királyi kapcsolatok is hozzájárultak ahhoz, hogy kialakuljon a barátság Victoria Jacksonnal, akit 2017-ben a New York állambeli Seneca Fallsban beiktattak a Női Hírességek Csarnokába.

Jane Moore, a Loose Women állandó szereplője emiatt keményen nekiment Meghannak.

Egyszerre nevetségesen egoista és lélegzetelállítóan képmutató, tekintve, hogy ő és Harry herceg már számtalanszor bírálták azt a királyi családot, amelytől a »Sussex« címet kapták

– fogalmazott az újságíró.

A The Sun számára is író Jane egy nemrég megtörtént jelenetre utalt, Victoria egyik fényűző villájában, ahol Meghan egy magazin újságírójának adott interjút. Bár rajtuk kívül senki nem volt a szobában, Meghant mégis hivatalosan úgy mutatták be a találkozó előtt, mint Meghan, Sussex hercegnéje. A jelenet a múlt héten valóságos nevetőrohamot váltott ki a közösségi médiában.

A hírek szerint Victoria Jackson kozmetikai mogul több millió dolláros otthona bármikor Meghan rendelkezésére áll, és egy – ott tartózkodó – újságíró beszámolója szerint itt történt az is, hogy teljes hivatalos címén jelentették be, amikor belépett a szobába… amelyben, nos, egyetlen ember volt

– folytatta Jane a véleménycikkében. Majd hozzátette: „A Sussex házaspár állítólag öt éve elköltözött az Egyesült Királyságból a pénzügyi függetlenség reményében, ennek ellenére továbbra is gátlástalanul kihasználják királyi kapcsolataikat saját üzleti hasznuk érdekében.”