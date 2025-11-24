Ez mindent elárul: így reagált Fülöp herceg Harry és Meghan eljegyzésére

Amikor Harry herceg először bejelentette Meghan Markle-lel való eljegyzését, a nagyapja, a néhai Fülöp herceg egy igen nyers figyelmeztetést fogalmazott meg – közölte a People. A sussexi herceg és hercegné 2017 novemberében jelentették be eljegyzésüket, több mint egy évvel azután, hogy nyilvánosságra került kapcsolatuk. Hogyan reagált igazából Fülöp herceg Harry és Meghan eljegyzésére?

Hogyan reagált igazából Fülöp herceg Harry és Meghan eljegyzésére? Fotó: AFP

A Daily Mail szerint Fülöp herceg tartózkodóan reagált az eljegyzésre.

A lap Andrew Lownie történész Entitled című könyvére hivatkozott, amely András hercegről és Sarah Fergusonról szóló életrajz.

Harry és Meghan eljegyzése nagy port kavart a királyi családban

Az idei évben megjelent Entitled című könyvben Lownie azt írja, hogy amikor Fülöp megtudta Harryék esküvői szándékát, a következő figyelmeztetést adta:

A színésznőkkel lehet randizni, de nem őket vesszük feleségül

Azonban nemcsak ezt a figyelmeztetést kapta az eljegyzéssel kapcsolatban Harry herceg.

2019-ben egy forrás azt mondta a People-nek, hogy Vilmos herceg figyelmeztette öccsét, hogy a dolgok túl gyorsan haladnak. Ez Harryt feldühítette és mélyen megbántotta.

A testvérek között 2019-ben történt a vita — amely szinte tettlegességig fajult. Azzal kezdődött, hogy Vilmos nehéz esetnek és udvariatlannak nevezte Meghant. Harry erre azt mondta, hogy a bátyja csak visszamondja a sajtó narratíváját a feleségéről.

A sussexi herceg és hercegné, akik először 2016 elején találkoztak, 2018 májusában házasodtak össze.

2021-ben visszaléptek a királyi feladatoktól, és jelenleg a kaliforniai Montecitóban élnek két gyermekükkel, a 6 éves Archie herceggel és a 4 éves Lilibet hercegnővel.