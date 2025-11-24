Ez mindent elárul: így reagált Fülöp herceg Harry és Meghan eljegyzésére
A néhai Fülöp herceg valódi reakciója eleinte csak pletykák általi információkat szolgáltaott. Most azonban kiderült, valójában mit reagálhatott Harry és Meghan eljegyzésére.
Amikor Harry herceg először bejelentette Meghan Markle-lel való eljegyzését, a nagyapja, a néhai Fülöp herceg egy igen nyers figyelmeztetést fogalmazott meg – közölte a People. A sussexi herceg és hercegné 2017 novemberében jelentették be eljegyzésüket, több mint egy évvel azután, hogy nyilvánosságra került kapcsolatuk. Hogyan reagált igazából Fülöp herceg Harry és Meghan eljegyzésére?
A Daily Mail szerint Fülöp herceg tartózkodóan reagált az eljegyzésre.
A lap Andrew Lownie történész Entitled című könyvére hivatkozott, amely András hercegről és Sarah Fergusonról szóló életrajz.
Harry és Meghan eljegyzése nagy port kavart a királyi családban
Az idei évben megjelent Entitled című könyvben Lownie azt írja, hogy amikor Fülöp megtudta Harryék esküvői szándékát, a következő figyelmeztetést adta:
A színésznőkkel lehet randizni, de nem őket vesszük feleségül
Azonban nemcsak ezt a figyelmeztetést kapta az eljegyzéssel kapcsolatban Harry herceg.
2019-ben egy forrás azt mondta a People-nek, hogy Vilmos herceg figyelmeztette öccsét, hogy a dolgok túl gyorsan haladnak. Ez Harryt feldühítette és mélyen megbántotta.
A testvérek között 2019-ben történt a vita — amely szinte tettlegességig fajult. Azzal kezdődött, hogy Vilmos nehéz esetnek és udvariatlannak nevezte Meghant. Harry erre azt mondta, hogy a bátyja csak visszamondja a sajtó narratíváját a feleségéről.
A sussexi herceg és hercegné, akik először 2016 elején találkoztak, 2018 májusában házasodtak össze.
2021-ben visszaléptek a királyi feladatoktól, és jelenleg a kaliforniai Montecitóban élnek két gyermekükkel, a 6 éves Archie herceggel és a 4 éves Lilibet hercegnővel.
