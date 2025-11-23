Nem kertelt Diána egykori barátja: ez az egy esélye maradt Harry hercegnek
A sussexi hercegi pár az amerikai életben nem aratott nagy sikert. Diána hercegné egykori barátja szerint ideje lenne Harrynek hazatérnie.
A közelmúltban Harry herceg újabb botrányba keveredett, miután az irodája bejelentette, hogy Kanadába utazik egy veteránokkal való találkozóra az emlékezés napjával egyidőben – ami egybeesett elhidegült testvérének, Vilmos hercegnek a Brazíliába tett első, várva várt útjával.
Egy szakértő szerint Harry herceg legjobb döntése az lenne, ha hazatérne
A bejelentés sokakat meglepett, mivel mindössze percekkel azután hangzott el, hogy Vilmos útnak indult. Harry szóvivője szerint a palota értesült a turné részleteiről, azonban egy forrás szerint sem a Buckingham-palota, sem a Kensington-palota nem kapott előzetes tájékoztatást.
Ez csupán egy a számos botrány közül, amely Harry és felesége, Meghan Markle életét övezi, amióta 2020-ban kiléptek a királyi családból. Bár kezdetben tárt karokkal fogadták őket, a népszerűségük az évek során sokat csökkent, és egyre többen kérdőjelezik meg, mi vár a párra, miközben az üzleti és szórakoztatóipari világban próbálnak meg boldogulni. Harry édesanyja, Diána hercegné egykori barátja szerint itt az ideje annak, hogy Harry herceg hazatérjen.
A királyi szakértő, Tina Brown szerint a sussexi hercegi pár szomorú helyzetben van Amerikában. Egy interjúban igen nyersen úgy fogalmazott, hogy Harry csak egy férfi, aki PR-munkákat végez.
Sosem láttam senkit a szakmai életben annyi hibát elkövetni, mint Meghant. Sajnos, Harry sem a legélesebb kés a fiókban
– utalt Brown Harry és Meghan Kris Jenner 70. születésnapi partiján történt botrányra is, amelyet az internetről rejtélyes módon eltűnt képek árnyékoltak be.
Brown szerint Harry arra számított, hogy Meghan lesz a kalauza a Buckhingam-palotán túli világban, de Meghan sorra hozza a rossz szakmai döntéseket. Ugyanakkor Tina kiemelte, hogy Harry kiváló herceg volt, elbűvölő, vidám és kedves a fiatalokkal, de szerinte ez a felismerés már túl későn jött.
Egyre inkább úgy tűnik, hogy Harry legjobb döntése az lenne, ha visszatérne Angliába. Szeretném látni, hogy kibékül a családjával, de ez az évek múlásával egyre nehezebb
– mondta.
Harry korábban sem titkolta a vágyát a családjával való újraegyesülésre, habár sokan megkérdőjelezték, van-e visszaút számára, miután korábban többször is nyilvánosan kritizálta a királyiakat – írja a Mirror.
