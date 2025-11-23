Nem kertelt Diána egykori barátja: ez az egy esélye maradt Harry hercegnek

A közelmúltban Harry herceg újabb botrányba keveredett, miután az irodája bejelentette, hogy Kanadába utazik egy veteránokkal való találkozóra az emlékezés napjával egyidőben – ami egybeesett elhidegült testvérének, Vilmos hercegnek a Brazíliába tett első, várva várt útjával.

Harry herceg helyzete válságos az Egyesült Államokban Fotó: AFP

Egy szakértő szerint Harry herceg legjobb döntése az lenne, ha hazatérne

A bejelentés sokakat meglepett, mivel mindössze percekkel azután hangzott el, hogy Vilmos útnak indult. Harry szóvivője szerint a palota értesült a turné részleteiről, azonban egy forrás szerint sem a Buckingham-palota, sem a Kensington-palota nem kapott előzetes tájékoztatást.

Ez csupán egy a számos botrány közül, amely Harry és felesége, Meghan Markle életét övezi, amióta 2020-ban kiléptek a királyi családból. Bár kezdetben tárt karokkal fogadták őket, a népszerűségük az évek során sokat csökkent, és egyre többen kérdőjelezik meg, mi vár a párra, miközben az üzleti és szórakoztatóipari világban próbálnak meg boldogulni. Harry édesanyja, Diána hercegné egykori barátja szerint itt az ideje annak, hogy Harry herceg hazatérjen.

A királyi szakértő, Tina Brown szerint a sussexi hercegi pár szomorú helyzetben van Amerikában. Egy interjúban igen nyersen úgy fogalmazott, hogy Harry csak egy férfi, aki PR-munkákat végez.

Sosem láttam senkit a szakmai életben annyi hibát elkövetni, mint Meghant. Sajnos, Harry sem a legélesebb kés a fiókban

– utalt Brown Harry és Meghan Kris Jenner 70. születésnapi partiján történt botrányra is, amelyet az internetről rejtélyes módon eltűnt képek árnyékoltak be.

Brown szerint Harry arra számított, hogy Meghan lesz a kalauza a Buckhingam-palotán túli világban, de Meghan sorra hozza a rossz szakmai döntéseket. Ugyanakkor Tina kiemelte, hogy Harry kiváló herceg volt, elbűvölő, vidám és kedves a fiatalokkal, de szerinte ez a felismerés már túl későn jött.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Harry legjobb döntése az lenne, ha visszatérne Angliába. Szeretném látni, hogy kibékül a családjával, de ez az évek múlásával egyre nehezebb

– mondta.