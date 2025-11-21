Meghan Markle elárulta: Harry herceg ezt sosem bocsájtaná meg neki
A sussexi hercegné az ünnepi előkészületekhez osztott meg néhány praktikus tippet. Meghan Markle ugyanakkor ezt is elárulta, Harry herceg egy bizonyos dolog miatt rettentően megorrolna rá.
A sussexi hercegné, Meghan Markle a Hálaadás közeledtével megosztotta tippeit az ünnepi előkészületekhez, külön hangsúlyt fektetve arra, hogyan lehet bevonni a családot és a vendégeket. A hercegné elárulta azt az ételt, amely Harry herceg kedvence, és amelyet minden Hálaadáson kötelezőnek tart elkészíteni az ünnepi asztalra.
Meghan Markle meglepő dolgot osztott meg követőivel
A People magazinnak adott interjúban Meghan arról beszélt, hogy előre érdemes aprítani a zöldségeket és a fűszernövényeket, hogy a nagy napon időt spóroljunk, és könnyebb legyen a végső simításokat elvégezni, legyen szó házi vagy bolti ételekről. A gyerekeket is bevonhatjuk a készülődésbe, így büszkén mondhatják, hogy segítettek. A sárgarépát például érdemes a tetejével együtt felhasználni: parmezánnal, olívaolajjal és fenyőmaggal keverve friss pesto készíthető, ami különleges ízt ad a Hálaadás menühöz. Meghan szerint a sárgarépa-pesto krémes burgonyapürével, zöldsalátával és gazdag mártással tálalva biztosan elnyeri a vendégek tetszését, sőt kiemelte azt is hercegné, hogy Harry herceg biztosan nem bocsátaná meg, ha kimaradna a menüből.
A hangulat megteremtéséhez Meghan illatgyertyákat javasol. Illatmentest a konyhába, hogy az étel aromája érvényesüljön. Vendégfogadáskor kínáljunk italokat és egyszerű előételeket, például sült brie sajtot lekvárral.
Meghan azt is tanácsolja, hogy fogadjuk el a vendégek segítségét, hiszen aki hoz egy sütit, egy köretet vagy fagylaltot, azzal nemcsak könnyítjük a dolgunkat, hanem közös ünneplést teremtünk. Egy közösen készített recept nemcsak az étel része lesz, hanem az emlékeké is. Másnap pedig egy egyszerű reggelivel, például házi granolával, joghurttal és lekvárral támogathatjuk a vendéglátót.
Meghan a Netflixen futó „With Love, Meghan” életmód-sorozatban is vendéglátói szerepben látható, és az ünnepi különkiadás, a „With Love, Meghan: Holiday Celebration” december 3-án debütál.
