Meghan Markle elárulta: Harry herceg ezt sosem bocsájtaná meg neki

A sussexi hercegné, Meghan Markle a Hálaadás közeledtével megosztotta tippeit az ünnepi előkészületekhez, külön hangsúlyt fektetve arra, hogyan lehet bevonni a családot és a vendégeket. A hercegné elárulta azt az ételt, amely Harry herceg kedvence, és amelyet minden Hálaadáson kötelezőnek tart elkészíteni az ünnepi asztalra.

Meghan Markle gondosan ügyel arra minden évben, hogy Harry herceg hálaadási kedvence mindig terítéken legyen a közös étkezések alkalmával / Fotó: AFP

Meghan Markle meglepő dolgot osztott meg követőivel

A People magazinnak adott interjúban Meghan arról beszélt, hogy előre érdemes aprítani a zöldségeket és a fűszernövényeket, hogy a nagy napon időt spóroljunk, és könnyebb legyen a végső simításokat elvégezni, legyen szó házi vagy bolti ételekről. A gyerekeket is bevonhatjuk a készülődésbe, így büszkén mondhatják, hogy segítettek. A sárgarépát például érdemes a tetejével együtt felhasználni: parmezánnal, olívaolajjal és fenyőmaggal keverve friss pesto készíthető, ami különleges ízt ad a Hálaadás menühöz. Meghan szerint a sárgarépa-pesto krémes burgonyapürével, zöldsalátával és gazdag mártással tálalva biztosan elnyeri a vendégek tetszését, sőt kiemelte azt is hercegné, hogy Harry herceg biztosan nem bocsátaná meg, ha kimaradna a menüből.

A hangulat megteremtéséhez Meghan illatgyertyákat javasol. Illatmentest a konyhába, hogy az étel aromája érvényesüljön. Vendégfogadáskor kínáljunk italokat és egyszerű előételeket, például sült brie sajtot lekvárral.

Meghan azt is tanácsolja, hogy fogadjuk el a vendégek segítségét, hiszen aki hoz egy sütit, egy köretet vagy fagylaltot, azzal nemcsak könnyítjük a dolgunkat, hanem közös ünneplést teremtünk. Egy közösen készített recept nemcsak az étel része lesz, hanem az emlékeké is. Másnap pedig egy egyszerű reggelivel, például házi granolával, joghurttal és lekvárral támogathatjuk a vendéglátót.

Meghan a Netflixen futó „With Love, Meghan” életmód-sorozatban is vendéglátói szerepben látható, és az ünnepi különkiadás, a „With Love, Meghan: Holiday Celebration” december 3-án debütál.