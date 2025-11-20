Elképesztően kínos: Meghan Markle megint nevetségesség tárgyává vált

Meghan Markle-n nevet egész Amerika, hiszen most a híres amerikai televíziós komikus, Heather McDonald élesen kritizálta a sussexi hercegné legutóbbi Kris Jenner születésnapi bulival kapcsolatos incidenst, amelyben Meghan és férje, Harry herceg is érintett volt.

Meghan Markle megütötte a bokáját a legutóbbi Kris Jenner-bulin, most rajta nevet egész Amerika!

Fotó: JLPPA/Bestimage

Meghan Markle okkal nem kért a nyilvánosságból?

A születésnapi esemény feszültséget váltott ki a sussexi pár és Kris Jenner, valamint lánya, Kim Kardashian között, akik az Instagramon törölték Meghan és Harry fotóit a Jenner születésnapi ünnepségéről. A Keeping Up With The Kardashians sztárja idén november elején ünnepelte 70. születésnapját egy fényűző partival.

Az incidens hátteréről ellentmondásos információk láttak napvilágot. Meghan és Harry szóvivője szerint a vendégeket előre megkérték, hogy engedélyezzék a fotók nyilvános megosztását, ám a pár nemet mondott, amit a Kardashian családnak nem kommunikáltak.

Heather McDonald a podcastjában így kommentálta az esetet:

Úgy tűnik, Meghan és Harry a Baby Gala után csak beugrottak Kris Jenner bulijára. Lehetséges, hogy Kris és Kim ezért törölték a róluk készült képeket, mert nem akartak kapcsolatban lenni velük. Tulajdonképpen így váltak a buli „betolakodóivá”. Gondolj bele, a rendezvényt Jeff Bezos és Lauren Sanchez adta, akik egyébként nem kedvelik Meghan Markle-t.

Korábbi jelentések szerint Kris Jenner és csapata azt állította, hogy vendégei soha nem adtak engedélyt a fotók közzétételére, mielőtt azok megjelentek, és később felmerült a pletyka, hogy Meghan és Harry kérte a képek eltávolítását.

Egy belső forrás szerint Meghan nagyon ügyel a megjelenésére és minden fotó felett kontrollt gyakorol. Amikor meglátta a képeket, rájött, hogy rosszul néz ki a többi nőhöz képest, és nyilván kiborult – írja az Express.