Harry herceg ismét háborúban áll a Buckingham-palotával – és az időzítés nem is lehetne rosszabb

Harry herceg újabb konfliktust okozott a Buckingham- és Kensington-palotával a torontói útja miatt. A sussexi stáb azt állította, hogy előre értesítették a palotákat a Remembrancetide alkalmából tett kétnapos kanadai látogatásról. A bejelentés időzítése ütközött Vilmos herceg brazíliai hivatalos útjával, amely az Earthshot Prize egyik legfontosabb eseménye volt. Sokan úgy értelmezték, hogy Harry rá akarta tolni magát bátyja hetére, amit a sussexi iroda tagadott - írja az Express.

Harry herceg beszámolóját a Buckingham-palota vitatta. Fotó: AFP

A két palota közölte, hogy semmilyen előzetes jelzést nem kaptak. A The Times forrása így fogalmazott:

A Buckingham-palota és a Kensington-palota munkatársai semmiről sem tudtak a látogatás bejelentése előtt. Elég merész állítani, hogy a palota előre figyelmeztetve lett

Harry stábja nem árulta el, mikor és kinek szóltak, csak ismételte, hogy szerintük a tájékoztatás megtörtént.

A botrány rosszkor érkezett. A királyi család még mindig az András herceg körüli Epstein-ügyek következményeivel küzd. A cikk felidézi Erzsébet királynő reakcióját Harry és Meghan Markle Oprah-interjújára, amikor azt mondták: „az emlékek eltérhetnek.” A helyzet most ugyanígy két, egymással szembemenő verzióra esik szét.

Néhány hónapja Harry stábja és a királyi ház tisztviselői tárgyalást tartottak, hogy elkerüljék az ütköző programokat, és közvetlen kommunikációs csatornát alakítsanak ki. Ennek ellenére a felek ismét egymásnak feszülnek, kölcsönös kiszivárogtatásokkal és növekvő frusztrációval.

Harry feldühíti a döntéshozókat azzal, hogy rátelepszik Vilmos évének legfontosabb hetére, majd úgy tűnik, még hazudik is róla

- állítja a forrás.

Bár lehetséges, hogy a torontói út régóta szervezés alatt állt, továbbra is nyitott, miért nem tartották a palotákat folyamatosan tájékoztatva.

A történet ellentmond Harry korábbi kijelentéseinek, miszerint szeretné rendezni kapcsolatát apjával és a királyi család többi tagjával. Ez csak akkor történhet meg, ha az irodája nem szít újabb feszültségeket, hanem együttműködik a palotával.