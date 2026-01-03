„Rázártuk az ajtót a külvilágra, és még inkább kinyitottuk egymás felé” – Kulcsár Edina őszinte vallomása sokaknál betalált

Kulcsár Edina és G.w.M 2023-ban házasodtak össze, azóta pedig két közös gyermekük született. Boldogabbak, mint valaha, főleg, hogy nemrég felújították az otthonukat, és egészen elképesztő lett a végeredmény – sokak szerint olyan lett a házuk, mint egy igazi palota, tényleg csodálatosan néz ki az egész.

Kulcsár Edina / Fotó: Mediaworks archív

Kulcsár Edina most egy igazán különleges poszttal lepte meg a követőit, ugyanis a felújítás utáni, ünnepi időszakról beszélt benne, és arról, hogy nem a fényképezésé és a telefonoké volt a főszerep, hanem a családé, gyerekeké és a szereteté – mindezt egy elképesztően cuki fotóval illusztrálta, amin az egyik kislánya tündököl.

Tavaly nálunk elmaradtak a karácsonyi fotók🎄 és az év végi összegzések is📋, legalábbis itt az online térben.📲

Ez nem egy tudatos döntés volt, inkább ösztönös.😊

Ahogy elkészült a ház, valami bennem is lelassult.🙂‍↕️ Rázártuk az ajtót a külvilágra, és méginkább kinyitottuk egymás felé.🤍

Nem volt telefon a kezünkben, így képek sem születtek.

Csak mi voltunk, a család.🧑‍🧑‍🧒‍🧒❤️ Lelassult reggelek, álmos szemek, lustálkodás és pizsiparty.



Ez a fotó nem egy pillanatot mutat, hanem egy állapotot.

Az ártatlanságot, ami még hisz a jóságban✨, és azt a csendet, amiben egy anya szíve pontosan tudja, hogy itt van a helye❣️



Talán a legnagyobb luxus ma nem az,

amit megmutatunk, hanem az, amit megtartunk magunknak.🤍✨

– írta Kulcsár Edina az alábbi poszthoz, aminek utolsó mondata a visszajelzések alapján sokaknál betalált.