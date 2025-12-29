Kulcsár Edina nagy vallomása: „Számomra ő az egyik legfontosabb ember az életemben..."

Kulcsár Edina karácsonya idén is a családról, a nyugalomról és az offline életről szólt. A telefon egész ünnep alatt pihent a zsebében, a figyelmét kizárólag szeretteire összpontosította, hiszen számára az év vége mindig a valódi értékekről, a családi kötelékekről szól. A középpontban pedig most is az a személy állt, aki életében a legfontosabb: a nagymamája, aki nemcsak családi példakép, hanem élő történelem is.

Kulcsár Edina Tiktokon mesélt ezúttal a nagymamájáról (Fotó: Kunos Attila)

Kulcsár Edina nagymamája lassan már 95 éves

„Minden évben hálát adok azért, hogy a mamám még mindig velünk van. Számomra ő az egyik legfontosabb ember az életemben” – mondta Kulcsár Edina a Tiktok videójában. A nagymama idén 94 éves, jövő májusban pedig betölti a 95-öt, és Edina igyekszik minél több időt tölteni vele, beszélgetni, tanulni tőle: „Ez az idő számomra felbecsülhetetlen” – tette hozzá az egykori szépségkirálynő.

Lovaskocsival utaztak iskolába

A nagymama történetei igazi időutazásnak számítanak. Edina mesélt arról, amikor a nagymamája odaköltözött arra a helyre, ahol most is él, mindössze egyetlen autó parkolt az utcában, egy kis Polski. Egy másik emlékezetes történet a drága nagymama kitartásáról szólt:

Anno, amikor még lovaskocsik jártak, brutálisan hidegek voltak a telek. A mamám mesélte, hogy reggel úgy ment iskolába, hogy felkapaszkodott egy lovaskocsi hátuljába. Úgy folyt az orra, hogy mire odaértek, jégcsap lett...

– mesélte nevetve.

Gyakran mesél a világháborúról is

A második világháború történetei is gyakran előkerülnek a mamájával folytatott beszélgetésekben: „Rengeteget tanultam tőle, elképesztő, milyen részleteket mesél a múltról” – árulta el Edina. Az emlékek azonban nemcsak a múltat idézik: „Habár ezek a mama történetei a múltból, nagyon elszomorító, hogy a szomszédos országokban hasonló körülmények vannak ma is” – utalt az orosz–ukrán konfliktusra.

Edina számára a karácsony így nemcsak pihenést, hanem értékes, meghitt időt jelentett a családdal, miközben a nagymamája történetei emlékeztették arra, hogy a múlt tapasztalatai mindig hordoznak tanulságot. A szeretet és a család fontossága pedig idén még erősebben érezhető volt a reflektorfény nélkül is.