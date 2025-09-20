"Szerencsés időszakban lehetek anyuka!" - Kulcsár Edina is megszólalt a DPK gyűlésén

Kulcsár Edina is feltűnt a Digitális Polgári Kör színpadán.
A család fontosságáról beszélt a Digitális Polgári Kör (DPK) mai nagygyűlésén Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynő ekkor az édesanyjáról és a dédnagymamájáról mesélt, illetve arról is szót ejtett, miért tartotta fontosnak, hogy megjelenjen a mai rendezvényen - írja a Bors.
Nekem a családom a mindenem. Ha volt két szabad percem, én anyukámmal vagy dédimmel mentem el inkább fagyizni, mert sosem tudhatjuk, meddig vannak, meddig tölthetünk el közös pillanatokat
– mondta el Edina a DPK közönségének. Azt is elárulta, hogy a dédnagymamája nevelte, aki egykor az édesanyját is kivette az árvaházból:
Hál'istennek még most is él, és már négyszeres üknagymamának mondhatja magát, rengeteget tanított nekem
– tette hozzá Edina.
G.w.M felesége arról is beszélt, milyen fontosnak tartja, hogy az édesanyák támogatást kapjanak:
Nagyon szerencsés időszakban lehetek anyuka, maximálisan érzem, amekkora segítséget kapunk. Négy gyermekem van, sok kérdést kaptam, hogy vállalhattam be, amikor háború van, mire azt feleltem: azért, mert itt biztonság van
– fogalmazott az influenszer, ezzel éles különbséget téve hazánk és például Németország között.
A sztárparádé ezután pedig tovább folytatódott a Papp László Sportarénában. Oláh Gergő lépett a színpadra, aki elvarázsolta a közönséget szívmelengető produkciójával.
