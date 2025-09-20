Lélekemelő pillanat: felcsendült a Papp László Sportarénában a Nélküled

A Papp László Sportarénában jelenleg is zajlik a Digitális Polgári Körök első országos találkozója. Az eseményt a beszédek mellett zenei produkciók is színesítik. Fel lépett már Pataki Attila és Oláh Gergő is - írja a Ripost.

Fotó: Mediaworks

Ám volt, amikor a közönség is dalra fakadt. Rákay Philipp az egyik pillanatban ugyanis arra kérte a közönséget, hogy énekeljék el együtt az Ismerős Arcok Nélküled című számát - amely a magyar labdarúgó válogatott meccsein is gyakran felcsendül.

Rákay Philipp megkérdezte a közönséget, hogy ki az aki szeretne énekelni, majd ezután mindenki feltette a kezét, és együtt elénekelték ezt a gyönyörű dalt, amit a valaki nem ismert, a kivetítőn is követhetett.



