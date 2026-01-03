Orbán Viktor: A gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell
Orbán Viktor az évkezdetről osztott meg egy posztot.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg az emberekkel, hogyan indult 2026 a magyarok számára: minimálbér-emeléssel és garantált bérminimum-emeléssel.
Idén a minimálbért %-kal, a garantált bérminimumot pedig %-kal emeltük.
Január 1-jétől ezzel minimum 700 ezer család jövedelme nőtt biztosan.
A gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet!
– írta a posztjához Orbán Viktor.
