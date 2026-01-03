RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell

Orbán Viktor az évkezdetről osztott meg egy posztot.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg az emberekkel, hogyan indult 2026 a magyarok számára: minimálbér-emeléssel és garantált bérminimum-emeléssel.

Orbán Viktor / Fotó: Fischer Zoltán

✅ Idén a minimálbért 1️⃣1️⃣%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7️⃣%-kal emeltük. 

✅ Január 1-jétől ezzel minimum 700 ezer család jövedelme nőtt biztosan.

✅ A gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet!

– írta a posztjához Orbán Viktor.

 

