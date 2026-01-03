RETRO RÁDIÓ

Brutális földrengések – óriási tévhitet cáfolnak a szakértők

Elképesztő természeti katasztrófák zajlanak a világban. Mégis, tévedést azt hinni, hogy minden földrengést cunami követ.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 10:30
cunami tévhit földrengés

Ahogy a földrengések, úgy a cunamik is elképesztő pusztításra képesek, s bár ismert a mondás, miszerint a baj nem jár egyedül, mégis tévedés összekapcsolni a két jelenséget. Egész egyszerűen tévhit, hogy minden földrengést cunami követ – mutat rá a Köpönyeg.hu meteorológiai portál. Hangsúlyozzák: a legtöbb földrengés után semmilyen cunami nem alakul ki, még akkor sem, ha a rengés a Richter-skála szerint kifejezettem magas fokozatú volt!

földrengés
A tenger alatti földrengésből csak akkor lehet cunami, ha függőlegesen is elmozdulnak a kőzetlemezek  (Fotó: AFP)

Földrengés után cunami: nem elég az oldalirányú elmozdulás

A cunami kialakulásának egyik, de nem kizárólagos feltétele, hogy a tenger alatt következzen be a földrengés, ráadásul nem elég az oldalirányú elmozdulás, függőlegesen is meg kel mozdulnia a kőzetlemezeknek. Ez a hirtelen mozgás ugyanis az, ami feltolja vagy lehúzza az irgalmatlan víztömeget, melynek hatására elindulnak a gyorsan terjedő hullámok.

S ahogy fizikából tanultuk: az erő is befolyásoló tényező! A szakértők szerint többnyire hetes erősség feletti rengések tudnak jelentősebb cunamit létrehozni, ugyanakkor a vízmélység, a tengerfenék alakja és a part domborzata is hozzájárulhat ahhoz, hogy a hullámok erőre kapnak vagy erejüket vesztve eltűnnek.

Nem mindig az első hullám a legnagyobb

Ha már cunami és tévhit. Tévedés azt hinni, hogy a cunami egyetlen, gigantikus nagyságú hullám! Valójában egy komoly hullámsor, mely akár órákon át ostromolhatja a partot. Ráadásul nem feltétlenül a cunami első hulláma a legnagyobb, így kifejezetten életveszélyes lehet túl korán visszamerészkedni a partra.

Bár a technika fejlődésével a modern riasztórendszerek segíthetnek időben jelezni a veszélyt az adott területen élők számára, a cunamijelző rendszerek sem tévedhetetlenek. Ezért sulykolják a szakemberek, hogy földrengést követően a part menti térségekben mindig ajánlott az elővigyázatosság, még akkor is, ha nem érkezik azonnali riasztás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu