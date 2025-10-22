Felvételeken a Csongrádot és környékét megrázó földrengés! Károsultak is nyilatkoznak - videó

Hajnali órákban váratlan földrengés rázta meg Csongrádot és a környező településeket. Az Országos Szeizmológiai Intézet adatai szerint a földrengés 4,1-es magnitúdójú volt. A lakók beszámolói szerint az ágyak és a csillárok is mozogtak, sokan hatalmas robajra ébredtek, és egyesek azt hitték, valami felrobbant a városban. A szeizmológus szakértő szerint további enyhe utórezgésekre kell számítani. A TV2 Tények adásában szemtanúk is megszólaltak.

A kamerák felvételein a földrengés által okozott hatalmas villanás / Forrás: TV2 Tények

A földrengés károsultjai is nyilatkoztak

Kisbabával voltunk itthon, a férjemmel együtt, felriadtunk, és nem tudtuk, mi történik. A robajra ébredtünk, alattunk az ágy mozgott, és a gázrobbanásra emlékeztető zajt hallottunk.

– mondta egy helyi lakos a Tényeknek.

Más beszámolók szerint a konyhában is több helyen repedések keletkeztek, egyes cserépdarabok leestek. Egy férfi házának falai több helyen megrepedtek. Állatai, köztük madarai és kutyái, a rengés során idegesen viselkedtek.

A földrengést a környező városokban is érezni lehetett, így Szegeden is sokan riadtak fel az éjszaka közepén. Egyes kamerák felvételein hatalmas villanások láthatók, miközben a rengésérzékelők is bekapcsoltak.

A szakértők szerint utórezgésekre még néhány napig számítani kell.

Csongrád térségében a földkéreg viszonylag vékony, ezért az itt tapasztalt rengések intenzívebbnek tűnhetnek.

– mondta a szeizmológus. Hozzátette:

Magyarországon évente átlagosan 200 földrengést regisztrálnak, ezek közül azonban csak 10–15 érzékelhető a lakosság számára. A 4-es magnitúdót meghaladó rengések ritkák, előfordulásuk gyakorisága több száz vagy akár ezer évre tehető.

Érdekesség, hogy Csongrádban júliusban is volt földrengés, akkor azonban mindössze 3,2-es erősségű mozgást regisztráltak. Az éjszakai rengés sok helyi lakosban félelmet keltett, de az eddigi adatok szerint komoly sérülés nem történt, a jelentett károk főként csupán az említett kisebb repedések és leesett tárgyak formájában jelentkeztek.

Itt tudod megnézni a Tények csongrádi földrengésről készült videóját.