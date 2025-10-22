Felvételeken a Csongrádot és környékét megrázó földrengés! Károsultak is nyilatkoznak - videó
A 4,1-es magnitúdójú rengést sokan hatalmas robajként és ágyuk mozgásaként élték meg. A hajnali órákban váratlanul jelentkező földrengés egész Csongrádot és a környező településeket is megrázta.
Hajnali órákban váratlan földrengés rázta meg Csongrádot és a környező településeket. Az Országos Szeizmológiai Intézet adatai szerint a földrengés 4,1-es magnitúdójú volt. A lakók beszámolói szerint az ágyak és a csillárok is mozogtak, sokan hatalmas robajra ébredtek, és egyesek azt hitték, valami felrobbant a városban. A szeizmológus szakértő szerint további enyhe utórezgésekre kell számítani. A TV2 Tények adásában szemtanúk is megszólaltak.
A földrengés károsultjai is nyilatkoztak
Kisbabával voltunk itthon, a férjemmel együtt, felriadtunk, és nem tudtuk, mi történik. A robajra ébredtünk, alattunk az ágy mozgott, és a gázrobbanásra emlékeztető zajt hallottunk.
– mondta egy helyi lakos a Tényeknek.
Más beszámolók szerint a konyhában is több helyen repedések keletkeztek, egyes cserépdarabok leestek. Egy férfi házának falai több helyen megrepedtek. Állatai, köztük madarai és kutyái, a rengés során idegesen viselkedtek.
A földrengést a környező városokban is érezni lehetett, így Szegeden is sokan riadtak fel az éjszaka közepén. Egyes kamerák felvételein hatalmas villanások láthatók, miközben a rengésérzékelők is bekapcsoltak.
A szakértők szerint utórezgésekre még néhány napig számítani kell.
Csongrád térségében a földkéreg viszonylag vékony, ezért az itt tapasztalt rengések intenzívebbnek tűnhetnek.
– mondta a szeizmológus. Hozzátette:
Magyarországon évente átlagosan 200 földrengést regisztrálnak, ezek közül azonban csak 10–15 érzékelhető a lakosság számára. A 4-es magnitúdót meghaladó rengések ritkák, előfordulásuk gyakorisága több száz vagy akár ezer évre tehető.
Érdekesség, hogy Csongrádban júliusban is volt földrengés, akkor azonban mindössze 3,2-es erősségű mozgást regisztráltak. Az éjszakai rengés sok helyi lakosban félelmet keltett, de az eddigi adatok szerint komoly sérülés nem történt, a jelentett károk főként csupán az említett kisebb repedések és leesett tárgyak formájában jelentkeztek.
Itt tudod megnézni a Tények csongrádi földrengésről készült videóját.
