Ismét erős földrengés rázta meg Oroszország partjait – cunamiriadó a térségben

Mindössze négy nappal azután, hogy egy 8,8-as erősségű földrengés sújtotta Kamcsatkát, újabb jelentős rengés rázta meg Oroszország partvidékét. Ezúttal egy 6,8-as magnitúdójú földmozgás történt a Kuril-szigetek közelében, amely miatt ismét cunamiriadót adtak ki a régióban – és nemcsak Oroszországban, hanem a csendes-óceáni térség több országában is.

A július 30-i rengések után újabb földrengés rázta meg Oroszországot és a környező régiót. / Fotó: shutterstock

A legfrissebb rengést vasárnap, augusztus 3-án regisztrálták a Kamcsatkai-félsziget partjainál, és a német Földtani Kutatóközpont is megerősítette az eseményt. A szakemberek szerint a tektonikus lemezek mozgása miatt további utórengésekre kell számítani – egyes becslések szerint ezek akár a 7,5-ös erősséget is elérhetik. A Kamcsatkai Cunami Előrejelző és Megfigyelő Központ felszólította a part mentén élőket, hogy azonnal távolodjanak el a tengerparttól – még akkor is, ha az előrejelzett hullámok kisebbek az eddigieknél. Az orosz katasztrófavédelem a Telegramon kiadott közleményében azt írta: „A várható hullámmagasság alacsony, de ettől függetlenül el kell hagyni a part menti területeket” - adta hírül a Daily Star.

A cunamiriadó mellett egy másik aggasztó jelenség is feszültséget kelt a lakosság körében: ismét aktívvá váltak a térség vulkánjai. A Krasheninnikov nevű tűzhányó – amely több mint 600 éve nem mutatott aktivitást – a napokban kitört. A tudósok jelenleg is vizsgálják, hogy a földrengés és a vulkánkitörés között lehet-e közvetlen összefüggés. De nem ez az egyetlen vulkán, amely jelet adott magáról. A Kamcsatkán található legaktívabb tűzhányó, a Kljucsevszkoj is lávát lövell ki, és újabb kitörések is várhatók a térségben. A legutóbbi, 133 kilométerrel Kamcsatka délkeleti része alatt bekövetkezett „mega-rengés” nemcsak Oroszországot, de például Chilét és Francia Polinéziát is cunamiriadóval késztetett óvatosságra. A WionNews beszámolója szerint ez a rengés volt a legerősebb földmozgás a térségben 1952 óta, amikor is egy 9-es magnitúdójú földrengés rázta meg Kamcsatkát, hivatalosan 2 336 ember halálát okozva.

A csendes-óceáni térségben élőket továbbra is arra kérik a hatóságok, hogy legyenek résen, figyeljék a hatósági figyelmeztetéseket, és készüljenek fel újabb rengésekre és cunami-veszélyre.