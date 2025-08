„Hol szeretne meghalni?” – Csak a háta fájt, iszonyú diagnózist kapott a fiatal

Alex most újra lelkes és tele van reménnyel. Mindig is eltökélt volt, és azt mondta, ő lesz az az egy sikeres eset, aki példát mutat másoknak is ezzel a szörnyű betegséggel. A legsötétebb helyzetből most újra fény látszik az alagút végén. Nem adjuk fel. Alex élni akar.