Újabb rejtély a földönkívüli űrhajó körül: ez még a tudósokat is váratlanul érte

Újabb rejtélyes felfedezést tettek az 3I/ATLAS-szal kapcsolatban a szakértők: ekkor valami olyasmire lettek figyelmesek a feltételezett idegen űrhajón, aminek szerintük nem kellene ott lennie. A titokzatos űrobjektum néhány hónappal ezelőtt lépett be a Naprendszerünkbe, mialatt számos tudós értetlenül állt előtte, annyi körülötte a szokatlan anomália. A NASA korábban úgy nyilatkozott, az 3I/ATLAS névre keresztelt űrobjektum csupán egy üstökös, a Harvard tudósa, Avi Loeb viszont több elméletet is megfogalmazott azzal kapcsolatban, ez a magyarázat miért nem állja meg a helyét, és meggyőződése, valójában egy földönkívüli űrhajóról van szó.

Tovább bonyolódik a rejtély a földönkívüli űrhajónak vélt üstökös körül / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ismét meglepte a tudósokat a földönkívüli űrhajó

Legújabb elméletében, amelyet a személyes blogján osztott meg, Loeb azt sugallta, az üstökösnek akad egy újabb szokatlan tulajdonsága, amely egy egyszerű üstökös esetében nem volna lehetséges.

Az üstökösök észlelési távolságán a hőmérséklet túl alacsony ahhoz, hogy a szilikát, a szulfid, a nikkel- és vasatomokat tartalmazó fémszemcsék elpárologjanak. Ezért a nikkel- és vasatomok jelenléte az üstökösön rendkívül rejtélyes… A 3I/ATLAS, amely egy C2-ben szegény üstökös, emellett extrém tulajdonságokat mutat az aktivitásának korai fázisaiban a nikkel és a vas termelési rátája és mennyiségi aránya tekintetében

- írta Loeb. Az elmélete ugyanakkor ellentmondásba ütközik, mivel nem sokkal korábban még úgy nyilatkozott a NewsNationnek: a rendelkezésükre álló adatok alapján egyetért azzal, hogy az objektum valószínűleg természetes eredetű, habár sok mindent továbbra sem értenek vele kapcsolatban.

🚨 ALERT: 3I/ATLAS — THE INTERSTELLAR MYSTERY DEEPENS 🚨



⚠️3I/ATLAS was supposed to be simple.

Just another interstellar object.

Just dust, gas, and ice.😱



But the data tells a stranger story.



☄️As it crossed the inner solar system, 3I/ATLAS shed a measurable amount of dust… pic.twitter.com/NpwUWMCFz3 — 3I/ATLAS updates (@Defence12543) December 27, 2025

A blogján az asztrofizikus olyan rádiójeleket is megemlített, amelyeket látszólag a 3I/ATLAS bocsátott ki. A korábbi állításaira reagálva a tudós kijelentette, a rádiójelek túlnyomó többség nem esett egybe az objektum égbolton való jelenlétével.

Egy új tanulmány a 3I/ATLAS csillagközi objektum Allen Telescope Array-vel végzett rádiómegfigyelési adatait elemzi, amely 2025. július 2-án, 7,25 órán keresztül zajlott. Az 1–9 GHz-es frekvenciatartományon belül közel 74 millió keskenysávú találat történt. A rádiófrekvenciás interferencia csökkentése után az adathalmazban csak körülbelül 2 millió találat maradt. Ezeket a találatokat az égbolt lokalizációja alapján tovább szűrtük. Túlnyomó többségük nem esett egybe a 3I/ATLAS jelenlétével az égbolton. A fennmaradó 211 találatot vizuálisan vizsgálták az idő-frekvencia tartományban, és a megfigyelők nem találtak olyan jelet, amely további vizsgálatot igényelt volna

- írta meg Avi Loeb.