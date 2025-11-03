A professzor állítja: megerősítik a földönkívüliekkel a kapcsolatot 2030-ra

Hihetetlen kijelentést tett egy 3I/ATLAS-professzor, Avi Loeb, aki az elmúlt években is számos merész állítással borzolta a földönkívüli rajongók kedélyeit. Az elméleti fizikus, aki szerint egy üstökös valójában idegen űrhajó, most azt állítja, hogy 2030-ra megerősítik a földönkívüliekkel való kapcsolatot.

3I/ATLAS-professzor állítja, hogy 2030-ra kapcsolatot tudunk létesíteni a földönkívüliekkel / Az Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

3I/ATLAS-professzor ismét merész állítással állt elő a jövőt illetően

Azaz erős meggyőződése, hogy az emberiség nincs egyedül a világegyetemben, ez akkora visszhangot váltott ki, hogy még a NASA is sajtótájékoztatót tartott a pletykák miatt. A tudósok ott leállították a találgatásokat, és kijelentették: a 3I/ATLAS „egy üstökös”. Az elméleti fizikus ezen szembemenve fogadást kötött, miszerint a tudományos körökben népszerű „bohókás fogadás” keretében 1 000 dollárt tett fel a saját pénzéből, amely végül jótékony célra megy, hogy ellenpontozza a tudománytörténész Michael Shermer fogadását, aki azt állítja, hogy 2030-ra nem lesz megerősítve az idegen kapcsolat - írja a DailyMail.

A technológiai eredetű műtárgyak keresése 2025-ben kezdődött el igazán a 3I/ATLAS anomális csillagközi objektum felfedezésével, a Rubin Obszervatórium indításával és a három Galileo Projekt obszervatórium építésével. Mivel a Tejútrendszerben milliárdnyi Föld–Nap analóg rendszer van, amelyek többsége milliárd évekkel idősebb a Naprendszernél, és mivel a Voyager-űrszondáinknak kevesebb mint egymilliárd évbe telik átszelni a Galaxis korongját, kötelességünk tudományosan keresni az idegen technológiai műtárgyakat. Jobb optimistának lenni, mert az élet néha önbeteljesítő jóslat. Ezért veszek részt ebben a kutatásban: reménykedem, hogy találunk majd partnert erre a vakrandinkra a csillagközi objektumokkal

- támasztatta alá állítását a fizikus.