RETRO RÁDIÓ

A professzor állítja: megerősítik a földönkívüliekkel a kapcsolatot 2030-ra

Az elméleti fizikus töretlenül hisz a meggyőződésében.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.27. 05:30
professzor tudomány fogadás

Hihetetlen kijelentést tett egy 3I/ATLAS-professzor, Avi Loeb, aki az elmúlt években is számos merész állítással borzolta a földönkívüli rajongók kedélyeit. Az elméleti fizikus, aki szerint egy üstökös valójában idegen űrhajó, most azt állítja, hogy 2030-ra megerősítik a földönkívüliekkel való kapcsolatot.

alt=3I/ATLAS-professzor állítja, hogy 2030-ra kapcsolatot tudunk létesíteni a földönkívüliekkel
3I/ATLAS-professzor állítja, hogy 2030-ra kapcsolatot tudunk létesíteni a földönkívüliekkel / Az Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

3I/ATLAS-professzor ismét merész állítással állt elő a jövőt illetően

Azaz erős meggyőződése, hogy az emberiség nincs egyedül a világegyetemben, ez akkora visszhangot váltott ki, hogy még a NASA is sajtótájékoztatót tartott a pletykák miatt. A tudósok ott leállították a találgatásokat, és kijelentették: a 3I/ATLAS „egy üstökös”. Az elméleti fizikus ezen szembemenve fogadást kötött, miszerint a tudományos körökben népszerű „bohókás fogadás” keretében 1 000 dollárt tett fel a saját pénzéből, amely végül jótékony célra megy, hogy ellenpontozza a tudománytörténész Michael Shermer fogadását, aki azt állítja, hogy 2030-ra nem lesz megerősítve az idegen kapcsolat - írja a DailyMail.

A technológiai eredetű műtárgyak keresése 2025-ben kezdődött el igazán a 3I/ATLAS anomális csillagközi objektum felfedezésével, a Rubin Obszervatórium indításával és a három Galileo Projekt obszervatórium építésével.

Mivel a Tejútrendszerben milliárdnyi Föld–Nap analóg rendszer van, amelyek többsége milliárd évekkel idősebb a Naprendszernél, és mivel a Voyager-űrszondáinknak kevesebb mint egymilliárd évbe telik átszelni a Galaxis korongját, kötelességünk tudományosan keresni az idegen technológiai műtárgyakat.

Jobb optimistának lenni, mert az élet néha önbeteljesítő jóslat. Ezért veszek részt ebben a kutatásban: reménykedem, hogy találunk majd partnert erre a vakrandinkra a csillagközi objektumokkal

- támasztatta alá állítását a fizikus.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu