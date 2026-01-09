Ennyi, itt a vége: megszűnik a Gmail két közkedvelt funkciója
Már nincs sok idő hátra a leállásig. A Google döntött a Gmail két fontos funkciójáról.
A Google ebben a hónapban két Gmail funkciót megszüntet – ez azt jelentheti, hogy fontos e-maileket fogsz kihagyni. A jelentős – és végleges – megszüntetést a Google támogatási oldalain is megerősítették.
Két közkedvelt Gmail funkciót megszüntet a Google
A Google szerint a két megszüntetett funkció a „Gmailify” és a „Más fiókok leveleinek ellenőrzése”. Mindkettő olyan funkciókhoz kapcsolódik, amelyek más, nem Gmail-fiókokkal működnek együtt. A jó hír, hogy nem áll fenn annak a kockázata, hogy ténylegesen elveszítené az e-mailjeit. De ha nem tudtál a megszüntetésről, akkor előfordulhat, hogy lemaradsz olyan e-mailekről, amelyek egyébként megjelentek volna a Gmail beérkező levelek mappájában.
A „Más fiókok leveleinek ellenőrzése” egy Gmail-funkció, amely harmadik féltől származó e-mail fiókokból importálja az e-maileket a Gmailbe. Konkrétan, ha a Gmail POP-ot (Post Office Protocol, egy régi e-mail szabvány) használt ezeknek az e-maileknek a letöltéséhez, akkor a letöltés többé nem fog működni.
A „Gmailify” egy olyan funkció, amely különleges Gmail-stílusú funkciókat biztosít harmadik fél e-mail fiókjához, és amelyet a Google egyszer „a Gmail legjobb tulajdonságai @gmail cím nélkül”-ként írt le. Ez magában foglalhatja a beérkező levelek kategóriákba rendezését vagy a spam elleni védelmet.
Emellett javultak a mobil eszközökön megjelenő e-mail értesítések és gyorsabbá vált a keresés. A jó hír, hogy továbbra is olvashat és küldhet e-maileket más fiókokból a Gmailben az Android, iPhone vagy iPad készülékeken keresztül. Ez azért lehetséges, mert ezek az alkalmazások IMAP típusú kapcsolatot használnak POP helyett.
A harmadik féltől származó fiókokat, mint például a Yahoo! és az Outlook, hozzáadhatja az Android, iPhone és iPad Gmail mobilalkalmazásához
– közölte a Google.
Ha már importált e-maileket a Gmailbe, azok nem fognak eltűnni. A Google megerősítette: „Az elavulás előtt szinkronizált összes üzenet a Gmailben marad.”
A Gmailhez továbbra is hozzáférhet harmadik féltől származó alkalmazásokból is, POP vagy IMAP használatával. Továbbra is lehetséges e-mailek és névjegyek importálása harmadik féltől származó fiókokból a Gmailbe a web segítségével.
Ez azonban nem folyamatos szinkronizálás, mint korábban – egyszeri importként kell végrehajtani. A Google nem erősítette meg a szolgáltatás megszüntetésének pontos dátumát. De figyelmeztetett, hogy a funkciók „2026 januárjától” kezdődően fokozatosan megszűnnek. Tehát ha más fiókokból érkező e-maileket olvasott a Gmailben, akkor mostantól közvetlenül ezeket a fiókokat ellenőrizze, vagy használja a mobilalkalmazást - írja a The Sun.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre