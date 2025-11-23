RETRO RÁDIÓ

Meghökkentő bejelentéssel állt elő a híres színész: karnyújtásnyira tőle szállt el egy UFO

A sztár épp egy repülőn utazott, amikor megpillantotta a különös objektumot. A színész a döbbenetes UFO-észlelés részletei mellett arról is beszélt, hogy az emberek teljesen rosszfelé kutatnak a földönkívüliek után.

2025.11.23.
ufo földönkívüli ufo-észlelés űrhajó Will Mellor színész

Meghökkentő UFO-észlelés részleteit osztotta meg a híres színész. A Két korsó sör és egy csomag chips című sorozat sztárja, Will Mellor azt állítja, akkor pillantotta meg a földönkívüli űrhajót, amikor a családjával repülővel külföldre utaztak vakációzni. A 49 éves brit színész elmondása szerint egy fekete, piramis alakú objektum bukkant fel, mialatt a feleségével, Michelle-lel és két gyermekével repült, miután a gépet turbulencia érte. 

UFO, űrhajó, földönkívüli, idegen
A híres színész állítja: tőle nem messze repült el egy UFO / Fotó: freepik.com / Illusztráció

UFO-észlelés részleteit osztotta meg a híres színész

A sztár azt is kijelentette, hogy az objektum a repülőgép mellé állt, majd hirtelen elszáguldott, egy robbanásra emlékeztető hang kíséretében. Will Mellor állította, hogy a partnere és a fia, Jayden, aki akkoriban 14 éves volt, szintén látta az űrhajót. A színész a Two Pints ​​with Will & Ralf podcastjéban osztotta meg a történetét, kiemelve, hogy nyitott az idegenek és a szellemek létezésére, annak ellenére, hogy egyébként soha nem volt paranormális élménye. Mint mondta, az édesanyja és a nővére viszont azt állította, hogy gyermekkorában láttak kísérteteket, és ő teljesen mértékben meg van győződve a beszámolójukról hitelességéről.

A színész még tavaly beszélt arról, hogy szerinte az idegenek a Föld óceánjaiban, nem pedig a világűrben tartózkodnak, és szívesen találkozna is eggyel, hozzátéve: 

Rossz helyen keresgélünk, az óceán alatt vannak, ott élnek mindannyian.

Will Mellor azt is kiemelte, hogy a világ óceánjainak eddig csak egy kis részét fedezték fel, és úgy gondolja, a földönkívüliek élhetnek olyan részeken, ahová az emberek még nem jutottak el – írja a Daily Star.

 

