Elárulta a professzor: így rejtőznek előlünk a földönkívüliek

Az idegen eredetű szondák akár köztünk is rejtőzhetnek, miközben mi teljesen rossz helyen keressük őket – állítja Alex Ellery, a Carleton Egyetem professzora – írja a Newsweek.com. A professzor elmélete elárulja: így rejtőznek előlünk a földönkívüliek!

Hangot adott elméletének az amerikai professzor: így rejtőznek előlünk a földönkívüliek (Forrás: Pexels)

Elmélete szerint, ha az önreprodukáló idegen szondák valóban eljutottak a Naprendszerünkbe, akkor nem repülő csészealjak vagy villogó fények formájában kellene őket keresnünk, hanem olyan objektumok között,

amelyek aszteroida-szikláknak, holdi törmeléknek vagy üstökösöknek álcázzák magukat.

Így rejtőznek előlünk a földönkívüliek

Úgy vélem, hogy a földönkívüli intelligencia – mesterséges intelligencia formájában – a Hold felszíne alatt rejtőzhet, gyakorlatilag hibernált állapotban

– mondta Ellery a Newsweeknek.

Időnként a felszínre emelkedhetnek, hogy megfigyeljék a Földet és a biológiai fejlődést. Ahogy ez a fejlődés érdekesebbé válik, ébredési ciklusaik is gyakoribbak lehetnek.

A professzor szerint a Holdon akár nukleáris reaktorok is építhetők a helyben megtalálható anyagokból, és ezek kémiai nyomokat hagyhatnak korábbi reaktorműködésre utalva.

A tudós szerint a Naprendszerünk hatalmas méretei miatt kutatásaink még nagyon korlátozottak, ezért nem meglepő, hogy eddig nem találtunk bizonyítékot idegen robot-szondákra – különösen, mivel ezek jellemzően kisméretűek lehetnek.

A Hold és az aszteroidák esetében tehát felkészültebbek vagyunk. Minél gyorsabban kezdünk bele a kutatásba, annál hamarabb találhatjuk meg a választ korunk egyik legfontosabb tudományos és filozófiai kérdésére.

– fogalmazott.