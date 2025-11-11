Elárulta a professzor: így rejtőznek előlünk a földönkívüliek
Ütős elmélet. És logikus is. Így rejtőznek előlünk a földönkívüliek a tudós szerint.
Az idegen eredetű szondák akár köztünk is rejtőzhetnek, miközben mi teljesen rossz helyen keressük őket – állítja Alex Ellery, a Carleton Egyetem professzora – írja a Newsweek.com. A professzor elmélete elárulja: így rejtőznek előlünk a földönkívüliek!
Elmélete szerint, ha az önreprodukáló idegen szondák valóban eljutottak a Naprendszerünkbe, akkor nem repülő csészealjak vagy villogó fények formájában kellene őket keresnünk, hanem olyan objektumok között,
amelyek aszteroida-szikláknak, holdi törmeléknek vagy üstökösöknek álcázzák magukat.
Így rejtőznek előlünk a földönkívüliek
Úgy vélem, hogy a földönkívüli intelligencia – mesterséges intelligencia formájában – a Hold felszíne alatt rejtőzhet, gyakorlatilag hibernált állapotban
– mondta Ellery a Newsweeknek.
Időnként a felszínre emelkedhetnek, hogy megfigyeljék a Földet és a biológiai fejlődést. Ahogy ez a fejlődés érdekesebbé válik, ébredési ciklusaik is gyakoribbak lehetnek.
A professzor szerint a Holdon akár nukleáris reaktorok is építhetők a helyben megtalálható anyagokból, és ezek kémiai nyomokat hagyhatnak korábbi reaktorműködésre utalva.
A tudós szerint a Naprendszerünk hatalmas méretei miatt kutatásaink még nagyon korlátozottak, ezért nem meglepő, hogy eddig nem találtunk bizonyítékot idegen robot-szondákra – különösen, mivel ezek jellemzően kisméretűek lehetnek.
A Hold és az aszteroidák esetében tehát felkészültebbek vagyunk. Minél gyorsabban kezdünk bele a kutatásba, annál hamarabb találhatjuk meg a választ korunk egyik legfontosabb tudományos és filozófiai kérdésére.
– fogalmazott.
