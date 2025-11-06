RETRO RÁDIÓ

Tűzről pattant földönkívülieket kaptak lencsevégre - Fotó

„Ez nem lehet emberi technológia!” – állítják a döbbent nézők, miután egy hátborzongató videófelvételen egy fénylő tárgyat láttak lebegni Mexikó egyik legaktívabb vulkánja, a Popocatépetl fölött. A földönkívüliek a kamerák előtt tűnt el – mintha egyszerűen átcsúszott volna egy másik dimenzióba! Újabb UFO megfigyelés tartja lázban az embereket.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.06. 20:30
dimenziókapu vulkán mexikói Popocatépetl

A világ földönkívüliekben hívői ismét lázban égnek: október 30-án a mexikói Popocatépetl vulkánt figyelő kamerák valami egészen megdöbbentőt rögzítettek. A felvételen egy fénylő, korong alakú tárgy lebeg a forró, füstölgő kráter felett, majd pillanatok alatt elszáguld az éjszakában.

földönkívüliek
Rejtélyes földönkívüliek bukkantak fel /Fotó: Illusztráció/Pexels

Ezt mondta a szemtanú a földönkívüliekről

„Olyan volt, mintha figyelné a vulkánt” – mesélte az egyik megdöbbent szemtanú. Mások szerint a tárgy mozgása „túl gyors és sima ahhoz, hogy emberi eszköz legyen”.

A Popocatépetl – amely több mint 5400 méter magas, és rendszeresen ontja magából a füstöt és hamut – már korábban is az UFO-hívők egyik kedvenc helyszíne volt. Tavaly a híres mexikói ufókutató, Jaime Maussan azt állította: „A vulkán nemcsak egy természeti erő, hanem egy dimenziókapu, amely összeköti világunkat más univerzumokkal.”

Maussan szerint a Bergeni Egyetem tudósai olyan mágneses anomáliákat fedeztek fel a vulkán alatt, amelyek képesek lehetnek „X-pontok” – azaz tér-idő átjárók – kialakítására.

„Ezek a pontok összekötik a Föld és a Nap mágneses mezejét, így akár űrutazásra is alkalmas csatornát hozhatnak létre” – magyarázta a szakértő.

A mexikói hatóságok egyelőre nem kommentálták az ügyet, de arra figyelmeztették a lakosságot, hogy tartsák távol magukat a krátertől, mivel a vulkán aktivitása továbbra is magas.

A kérdés azonban továbbra is ott lebeg a levegőben – akárcsak a titokzatos fény a Popocatépetl felett: Csak egy optikai csalódásról van szó – vagy tényleg intergalaktikus látogatók jártak nálunk?

(VIA)

