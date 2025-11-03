„Valami mozog a víz alatt!” – Több ezer rejtélyes objektumot észleltek Amerika partjainál, szakértők is értetlenül állnak a jelenség előtt

Rejtélyes objektumok, jelenségek az óceán mélyén – több mint 9 000 észlelés néhány hónap alatt!

Rejtélyes objektumokat észleltek / Fotó: Illusztráció/Pexels

Az Enigma nevű UFO-megfigyelő alkalmazás, amely a világ legnagyobb UFO-adatbázisát működteti, 2025 augusztusa óta több mint 9 000 víz alatti azonosítatlan objektumot dokumentált az amerikai partvonalak közelében.

A jelentések szerint az úgynevezett UFO-k akár „hihetetlen sebességgel” képesek mozogni, „éles irányváltásokat” végeznek, sőt „átmennek a vízből a levegőbe” – mintha egy másik fizikai törvények szerint működő technológia irányítaná őket.

„Olyan tárgyakat észlelünk, amelyek a víz alatt mozognak szuperszonikus sebességgel – ez vagy valami, amit még nem értünk, vagy a műszereink szellemeket látnak” – mondta Kent Heckenlively, a Catastrophic Disclosure című könyv szerzője a Fox News Digitalnak.

Kalifornia és Florida a földönkívüliek új célpontja?

Az Enigma adatai szerint Kaliforniában és Floridában történt a legtöbb bejelentés. Több száz szemtanú látott fénylő, villámgyors objektumokat a víz felett lebegni vagy a hullámok alól előbukkanni.

A szakértők szerint a part menti gócpontok – köztük Los Angeles, Miami és a Mexikói-öböl – akár stratégiai „bázisok” is lehetnek ezeknek az ismeretlen jelenségeknek.

„Ha ezek a dolgok tényleg léteznek, az óceán tökéletes rejtekhely lehet számukra” – tette hozzá Heckenlively.

A Pentagon is tud róla – de hallgat?

Tim Gallaudet, az amerikai haditengerészet nyugalmazott ellentengernagya szerint a Pentagon már korábban is rögzített olyan videókat, amelyeken azonosítatlan objektumok tűnnek el a vízben.

„Az a tény, hogy megmagyarázhatatlan tárgyak lépnek be az amerikai vizekbe, és a kormány nem veri félre a harangokat, azt mutatja, hogy nem mondanak el mindent” – írta Gallaudet jelentésében.

Titkolózás vagy rejtélyes objektum?

Az Enigma és a Pentagon egyelőre nem reagáltak a sajtó megkereséseire, de a nyilvánosság egyre inkább követeli az átláthatóságot.

Heckenlively szerint: „Szkeptikus vagyok az idegenekkel kapcsolatban, de biztos vagyok benne, hogy a kormány hazudik nekünk.”