„Valami mozog a víz alatt!” – Több ezer rejtélyes objektumot észleltek Amerika partjainál, szakértők is értetlenül állnak a jelenség előtt
Egy népszerű UFO-figyelő app több tízezer víz alatti azonosítatlan objektumot rögzített az Egyesült Államok partjainál. A felvételek és beszámolók szerint ezek a titokzatos „USO-k” villámgyorsan mozognak, és képesek egyik pillanatról a másikra a vízből a levegőbe váltani. Szakértők szerint lehet, hogy földönkívüliek bújnak meg az óceánok mélyén. Ezt monda a szakértő a rejtélyes objektumról.
Rejtélyes objektumok, jelenségek az óceán mélyén – több mint 9 000 észlelés néhány hónap alatt!
Az Enigma nevű UFO-megfigyelő alkalmazás, amely a világ legnagyobb UFO-adatbázisát működteti, 2025 augusztusa óta több mint 9 000 víz alatti azonosítatlan objektumot dokumentált az amerikai partvonalak közelében.
A jelentések szerint az úgynevezett UFO-k akár „hihetetlen sebességgel” képesek mozogni, „éles irányváltásokat” végeznek, sőt „átmennek a vízből a levegőbe” – mintha egy másik fizikai törvények szerint működő technológia irányítaná őket.
„Olyan tárgyakat észlelünk, amelyek a víz alatt mozognak szuperszonikus sebességgel – ez vagy valami, amit még nem értünk, vagy a műszereink szellemeket látnak” – mondta Kent Heckenlively, a Catastrophic Disclosure című könyv szerzője a Fox News Digitalnak.
Kalifornia és Florida a földönkívüliek új célpontja?
Az Enigma adatai szerint Kaliforniában és Floridában történt a legtöbb bejelentés. Több száz szemtanú látott fénylő, villámgyors objektumokat a víz felett lebegni vagy a hullámok alól előbukkanni.
A szakértők szerint a part menti gócpontok – köztük Los Angeles, Miami és a Mexikói-öböl – akár stratégiai „bázisok” is lehetnek ezeknek az ismeretlen jelenségeknek.
„Ha ezek a dolgok tényleg léteznek, az óceán tökéletes rejtekhely lehet számukra” – tette hozzá Heckenlively.
A Pentagon is tud róla – de hallgat?
Tim Gallaudet, az amerikai haditengerészet nyugalmazott ellentengernagya szerint a Pentagon már korábban is rögzített olyan videókat, amelyeken azonosítatlan objektumok tűnnek el a vízben.
„Az a tény, hogy megmagyarázhatatlan tárgyak lépnek be az amerikai vizekbe, és a kormány nem veri félre a harangokat, azt mutatja, hogy nem mondanak el mindent” – írta Gallaudet jelentésében.
Titkolózás vagy rejtélyes objektum?
Az Enigma és a Pentagon egyelőre nem reagáltak a sajtó megkereséseire, de a nyilvánosság egyre inkább követeli az átláthatóságot.
Heckenlively szerint: „Szkeptikus vagyok az idegenekkel kapcsolatban, de biztos vagyok benne, hogy a kormány hazudik nekünk.”
És hogy mit hoz a jövő? Egyre több civil figyeli az eget – és most már a vizet is. Mert lehet, hogy a következő „UFO-vadászat” nem a csillagoknál kezdődik, hanem az óceán mélyén…
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre