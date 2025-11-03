RETRO RÁDIÓ

„Valami mozog a víz alatt!” – Több ezer rejtélyes objektumot észleltek Amerika partjainál, szakértők is értetlenül állnak a jelenség előtt

Egy népszerű UFO-figyelő app több tízezer víz alatti azonosítatlan objektumot rögzített az Egyesült Államok partjainál. A felvételek és beszámolók szerint ezek a titokzatos „USO-k” villámgyorsan mozognak, és képesek egyik pillanatról a másikra a vízből a levegőbe váltani. Szakértők szerint lehet, hogy földönkívüliek bújnak meg az óceánok mélyén. Ezt monda a szakértő a rejtélyes objektumról.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.03. 20:30
Enigma ufo jelenség objektumok

Rejtélyes objektumok, jelenségek az óceán mélyén – több mint 9 000 észlelés néhány hónap alatt!

Rejtélyes objektumokat észleltek
Rejtélyes objektumokat észleltek / Fotó: Illusztráció/Pexels

Az Enigma nevű UFO-megfigyelő alkalmazás, amely a világ legnagyobb UFO-adatbázisát működteti, 2025 augusztusa óta több mint 9 000 víz alatti azonosítatlan objektumot dokumentált az amerikai partvonalak közelében.

A jelentések szerint az úgynevezett UFO-k akár „hihetetlen sebességgel” képesek mozogni, „éles irányváltásokat” végeznek, sőt „átmennek a vízből a levegőbe” – mintha egy másik fizikai törvények szerint működő technológia irányítaná őket.

Olyan tárgyakat észlelünk, amelyek a víz alatt mozognak szuperszonikus sebességgel – ez vagy valami, amit még nem értünk, vagy a műszereink szellemeket látnak” – mondta Kent Heckenlively, a Catastrophic Disclosure című könyv szerzője a Fox News Digitalnak.

Kalifornia és Florida a földönkívüliek új célpontja?

Az Enigma adatai szerint Kaliforniában és Floridában történt a legtöbb bejelentés. Több száz szemtanú látott fénylő, villámgyors objektumokat a víz felett lebegni vagy a hullámok alól előbukkanni.

A szakértők szerint a part menti gócpontok – köztük Los Angeles, Miami és a Mexikói-öböl – akár stratégiai „bázisok” is lehetnek ezeknek az ismeretlen jelenségeknek.

Ha ezek a dolgok tényleg léteznek, az óceán tökéletes rejtekhely lehet számukra” – tette hozzá Heckenlively.

A Pentagon is tud róla – de hallgat?

Tim Gallaudet, az amerikai haditengerészet nyugalmazott ellentengernagya szerint a Pentagon már korábban is rögzített olyan videókat, amelyeken azonosítatlan objektumok tűnnek el a vízben.

Az a tény, hogy megmagyarázhatatlan tárgyak lépnek be az amerikai vizekbe, és a kormány nem veri félre a harangokat, azt mutatja, hogy nem mondanak el mindent” – írta Gallaudet jelentésében.

Titkolózás vagy rejtélyes objektum?

Az Enigma és a Pentagon egyelőre nem reagáltak a sajtó megkereséseire, de a nyilvánosság egyre inkább követeli az átláthatóságot.

Heckenlively szerint: „Szkeptikus vagyok az idegenekkel kapcsolatban, de biztos vagyok benne, hogy a kormány hazudik nekünk.

És hogy mit hoz a jövő? Egyre több civil figyeli az eget – és most már a vizet is. Mert lehet, hogy a következő „UFO-vadászat” nem a csillagoknál kezdődik, hanem az óceán mélyén

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu