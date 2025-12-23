"Soha nem gondoltuk volna, hogy még egyszer hallani fogjuk a lányunk nevetését – ez egy karácsonyi csoda"

Megismerkedhetünk a bátor hétéves kislánnyal, Katie-Rae-vel, aki három nyílt szívműtéten esett át és elvesztette a látását. A sok kihívás után igazi karácsonyi csoda volt szülei számára, hogy a kislány újra nevetni tudott.

A szülők szerint a kislány nevetése igazi karácsonyi csoda Fotó: Pexels

Karácsonyi csoda történt: újra nevet a súlyosan beteg kislány

A bátor kislány három nyílt szívműtéten is átesett, hajszál híján meghalt, elveszítette, majd visszanyerte a beszédkészségét. Időközben azonban végleg elvesztette a látását.

Az édesanyja, Nicola Pebody elmondta, hogy büszke a lánya kitartására. A kislány nemrég találkozott egy modern technológiával, amely mozgó képeket vetít a padlóra, lehetővé téve a gyerekek számára, hogy interakcióba lépjenek, irányítsák a környezetet, és a mozgást hangokká alakítsák.

A technológiának hála a kislány örömében elnevette magát, ezt a hangot szülei régóta nem hallották. A Lifelites szervezet jelenleg 15 000, életveszélyes állapotban lévő gyermeket ér el. A jótékonysági szervezet súlyosan beteg és fogyatékkal élő gyermekek számára biztosít lehetőséget a játékra, az alkotásra és a kommunikációra a segítő és szenzoros technológiák erejét kihasználva.

Katie-Rae ritka hipoplasztikus bal szívfél szindrómával született. Háromnapos korában nyílt szívműtéten esett át, és csak 30 százalék esélyt adtak a túlélésre. A műtétek közben azonban a kislány agyvérzést kapott, majdnem életét vesztette és egy időre elvesztette a beszélőképességét.

A kislány állapota miatt elvesztette a látását és gyenge a teste bal oldalán, ami miatt nem tud segítség nélkül járni. Szülei tudják, hogy még hosszú út áll előttük, de nem adják fel a küzdelmet.

Az állapota most már stabilabb, de ha a szíve elkezd leállni, akkor szívelégtelenséget szenved, ami nem gyógyítható. Tudjuk, hogy nincs több lehetőség további műtétre, ami nehéz. Nem tudjuk, mit hoz a jövő, de meg kell élnünk minden napot, és minden nap áldás

- idézi a szülőket a Mirror.