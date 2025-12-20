Mandulagyulladásnak vélték az édesapa tüneteit: kiderült, negyedik stádiumú rák volt
A háromgyerekes édesapa volt a család szíve-lelke. Szerelme gyászolja gyermekei édesapját, akinek tüneteit mandulagyulladásnak vélték, de kiderült, hogy rákos.
Állandó torokfájással küzdött a háromgyerekes édesapa, karácsony előtt pár nappal váratlanul meghalt – közölte a Mirror. Yan Hodkinson negyedik stádiumú rákban hunyt el, miután tüneteit mandulagyulladásként kezelték.
Mandulagyulladásnak vélték az orvosok a tüneteit, miközben rákos volt a háromgyerekes édesapa
A szeretett édesapa az utóbbi időben egészségügyi problémákkal küzdött, azonban semmi jel nem utalt arra, hogy nagyobb baj lenne.
Élettársa, a 46 éves Jayne Chisnall meghatóan emlékezett meg Yan-ról. Yan és Jayne 29 éve alkottak egy párt, tinédzserként ismerkedtek meg közös barátokon keresztül. Három gyermekük született: a 20 éves Jack, a 16 éves Ruby és a 11 éves Max.
A háromgyerekes édesapa minden buli lelke volt és imádott tréfát űzni az emberekkel. Nincs olyan, akinek ne lenne vele egy humoros története.
Korábban, 2023-ban a férfinél fekélyes vastagbélgyulladást diagnosztizáltak, de sikeresen átvészelte a betegséget.
Előző év decemberében azonban Yan rekedt hangot tapasztalt. Eleinte a gyógyszereinek tulajdonította a problémát, ám az nem múlt el.
Jayne így emlékezett vissza:
Egészen januárig ismét fellángolt nála a fekélyes vastagbélgyulladás, és folyamatosan fájt a torka. Áprilisban elveszítettük az édesanyját, és akkor sem volt már túl jól
Akkoriban a férfi tüneteit mandulagyulladásként kezelték.
Ezután megduzzadt a nyaka, ezért folyamatosan unszoltam, és mondtam neki, hogy itt valami nincs rendben
– mesélte Jayne, aki eddigre megijedt az aggasztó tünetegyüttestől.
Júniusban azonban felfordult a családdal a világ, amikor Yannál negyedik stádiumú rákot diagnosztizáltak.
Yannál laphámrákot diagnosztizáltak, ami a bőrrák azon típusa, amelynél gyakran csomók jelennek meg a bőrön és kinövések. Az orvosok elmondták Yannak, hogy a rák a bal oldali mandulájából indult ki, majd átterjedt a nyelvére, az állkapcsára, és daganatokat képezett a nyakában.
Állapota súlyossága ellenére a kezelése kezdetben sikeresnek tűnt. Jayne így mesélte:
Hazajöhetett, és azt mondták, jól halad.
December 14-én Yan nyaki verőere megrepedt és a súlyos vérzés miatt a kózházba érve sajnálatos módon halottnak nyilvánították. Jayne és a család továbbra is próbálja feldolgozni a lesújtó hírt.
Nagyon jól haladt a gyógyulásban, de a sugárkezelés és a nyakában futó fő artériák köré tekeredő daganatok óriási károkat okoztak, ez végzetesnek bizonyult számára. Teljesen összetörtünk. A gyerekek szíve megszakadt, de hihetetlen erősek
– mesélte megtörten Jayne.
Az édesanya hozzátette, hogy örökre emlékezni fognak a férfira, aki mindenki életébe örömöt és humort vitt.
