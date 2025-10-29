Egy éven át azt hitték, mandulagyulladása van a fiúnak: kiderült sokkal nagyobb a baj

Egy tinédzsernek azt mondták, hogy a nyakán lévő csomók mandulagyulladás miatt vannak, egy évvel később azonban negyedik stádiumú rákot diagnosztizáltak nála.

Fotó: Pexels (illusztráció)

A 13 éves Tyler Scott intenzív kemoterápián vesz részt, hogy eltávolítsák a testében elterjedt daganatokat, amelyek „élettelen” állapotba hozták. Anyukája, a 33 éves Charley Hemming gyanította, hogy valami nem stimmel, miután 2024 nyarán csomókat fedezett fel fia nyakán.

Most Tyler élete „felfordult”, mivel Hodgkin-limfómával, egyfajta vérrákkal küzd. A négygyermekes anya, Charley, először idén februárban fordult az orvosokhoz, amikor a csomók „szembetűnőbbé váltak” a fiú testén, és észrevette, hogy „fáradt – ami nem volt rá jellemző”.

Az orvosok azt mondták neki, hogy valószínűleg mandulagyulladásról van szó, és a vérvizsgálatok eredményei nem voltak egyértelműek. De 2025 júliusában az orvosok felfedezték, hogy Tyler negyedik stádiumú rákban szenved, és megkezdték a kemoterápiát.

Az eredmények szerint vérszegénységben szenvedett, de nem volt egyértelmű válasz arra, hogy mi okozza ezt. Május 18-án, amikor a család éppen visszatért egy álomutazásról Amerikából – ahol Tyler részt vett a floridai Tampában megrendezett Cheerleading Ifjúsági Csúcstalálkozón –, Tyler fáradtsága súlyosbodott, és sürgősen kórházba kellett szállítani.

Ugyanezen a napon, CT-vizsgálat, ultrahang és röntgen után rosszindulatú rákot diagnosztizáltak nála. Kevesebb mint két hónappal később, július 7-én az orvosok a sokkoló hírt közölték, hogy Tylernek negyedik stádiumú Hodgkin-limfóma van.

A tinédzser júniusban kezdte meg a kemoterápiát. Az intenzív kezelés mellett, nyolc vérátömlesztésen is átesett, és a jövő hónapban várja az első sugárterápiás kúrát. Charley szerint a családot megrázta a hír.

Annyi mindent szeretett csinálni, amit most már nem tud

- mesélte az anyuka.

A nehézségek ellenére Tyler igyekszik pozitív maradni. Tyler négy testvér közül a legidősebb – 10 éves öccse, Kenny, valamint nyolcéves Nyla és hatéves Aaloiah nővérei „nehezen értik” a betegségét. Charley és Tyler apja, a 31 éves Joe Scott, igyekszik a lehető legnormálisabb körülményeket biztosítani a gyermekek számára. Korai jelek mutatják, hogy Tyler szervezete reagál a kemoterápiára, mivel legutóbbi vizsgálata nem mutatott ki aktív rákot a hasüregében.