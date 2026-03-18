Üres szék és váratlan fordulatok: egyedülálló jelölti találkozót tartottak Csepelen
A hét indulóból csak hatan jelentek meg, a Tisza Párt jelöltjének széke üresen maradt. Csepelen a Királyerdei Művelődési ház ritka politikai eseménynek adott otthont kedd este: a térség országgyűlési képviselőjelöltjei egy asztalhoz ültek, hogy bemutatkozzanak és ismertessék terveiket.
Példátlan kezdeményezésre került sor kedd este Csepelen: Borbély Lénárd polgármester szervezésében egy asztalhoz ültek a budapesti 17. számú egyéni választókerület képviselőjelöltjei. A Királyerdei Művelődési Házban megtartott esemény különlegessége abban állt, hogy a kampányidőszakban ritkán látni hasonló, közös bemutatkozási lehetőséget – a szervezők szerint országosan sincs tudomás hasonló fórumról.
A választókerülethez Csepel mellett Újbuda, Ferencváros és Pesterzsébet egy része is tartozik, így több szempontból is fontos politikai terepről van szó. A hét jelölt közül végül hatan fogadták el a meghívást.
Hét jelöltnek sikerült összegyűjteni a szükséges aláírásokat. Közülük hatan elfogadták a meghívásomat. Dr. Kátai Vilmos képviselőjelölt úr nem fogadta el, így ma este hatan vagyunk itt.
– mondta a rendezvény elején Borbély Lénárd, aki moderátorként is vezette a beszélgetést.
A fórumon részt vett:
- Kertész Éva (független),
- Kiss Kornél (MKKP),
- Vadai Attila (DK),
- Király Nóra (Fidesz–KDNP),
- Rizmájerné Csík Erzsébet (Mi Hazánk),
- Pál Éva (Szolidaritás Pártja / Munkáspárt).
A résztvevők egyenként mutatkoztak be, majd ismertették, milyen tervekkel vágnának neki a képviselői munkának. A szervezők tudatosan kerülték a klasszikus vitát: a jelöltek nem reagálhattak egymás mondandójára, és a közönség sem tehetett fel kérdéseket. Borbély Lénárd hangsúlyozta, nem konfrontációt, hanem egy nyugodt beszélgetési lehetőséget akart biztosítani.
Az este azonban így is tartogatott váratlan fordulatokat.
Már a kezdéskor feltűnést keltett, hogy a Tisza Párt jelöltje nem jelent meg, így egy üres szék jelezte a hiányát. A későbbiekben a bemutatkozások során az is kiderült, hogy a Szolidaritás Pártja jelöltje, Pál Éva nem más, mint a Neoton egykori énekese, ami többek számára is meglepetést okozott.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje, Kiss Kornél a drog témát is behozta a beszélgetésbe, mindenki szeme kikerekedett, amikor a színpadon ülő jelölt arról beszélt, hogy olcsó és minőségi marihuánát akar az embereknek.
A Kutyapárt egy erős álláspontot képvisel a drog legalizációjával kapcsolatban, mi a fű legalizációját támogatjuk. Ez alapvetően azt is jelentené, hogy a legleszakadtabb régiók, a legszegényebb rétegek hozzá juthatnak normális minőségű marihuánához, és nem kerülnek abba a helyzetbe, hogy dizájner drogokkal találkozzanak, amelyek tényleg tönkreteszik az embereket
- mondta.
Ez a kijelentés annyira meglepte Borbély Lénárd polgármestert, hogy megszegte a saját maga által felállított szabályt, miszerint nem lehet reagáni a mondottakra. . Elmondta: drog terén csak a zéró tolerancia elfogadott a véleménye szerint.
A fórum végére újabb váratlan fejlemény következett: Kertész Éva független jelölt bejelentette visszalépését.
A renedezvény végén megkérdeztük Király Nórát, hogy értékeli a rendezvényt.
Én nagyon jó kezdeményezésnek tartottam azt, hogy Csepel önkormányzata meghívta az összes országgyűlési képviselő jelöltet és nyilvánosan a csepelieknek bemutatkozhattunk, elmondhattuk, hogy mit tervezünk a következő négy évre.
Király Nóra reméli, hogy a csepeli esemény precedens értékű lesz:
Én bíztatok minden önkormányzatot, hogy szervezze meg és bíztatok minden jelöltet, hogy ne féljen a beszélgetésektől. Fontos, hogy a választópolgárok megismerhessék az álláspontokat.
Az eseményen mind a hat jelen lévő jelölt jelölt elmondta, hogy szerinte mik a térség problémái és azt is, hogy ő mit csinálna megválasztása esetén.
Csak a Tiszás képviselő nem jelent meg a rendezvényen.
Az, hogy a Tiszás képviselő nem jelent meg, az meglepett, hiszen a Tisza Párt az, aki mindig azt hangoztatja, hogy az emberek között vannak és nem félnek a vitától, nem félnek a beszélgetésektől. Ezt annak tudom be, hogy ő biztos befutó helyen van a Tisza listáján
Hozzátette: dr. Kátai-Németh Vilmos valószínüleg nem a csepeli emberek életével fog foglalkozni, amennyiben bejut a parlamentbe, hanem országos ügyekkel.
Végezetül Király Nóra elmondta, hogy nagyon hisz a párbeszédben és a kommunikációban, függetlenül attól, hogy ki milyen pártot képvisel vagy milyen ideológiákban hisz.
Szerintem nagyon fontos, hogy alapvetően emberek vagyunk, magyar emberek vagyunk, és kell, hogy bizonyos esetekben le tudjunk ülni, tudjunk vitatkozni. A lényeg az, hogy a csepeli emberek érdekeit képviseljük a mindennapokban, itt Csepelen és majd a parlamentben is.
