Üres szék és váratlan fordulatok: egyedülálló jelölti találkozót tartottak Csepelen

Példátlan kezdeményezésre került sor kedd este Csepelen: Borbély Lénárd polgármester szervezésében egy asztalhoz ültek a budapesti 17. számú egyéni választókerület képviselőjelöltjei. A Királyerdei Művelődési Házban megtartott esemény különlegessége abban állt, hogy a kampányidőszakban ritkán látni hasonló, közös bemutatkozási lehetőséget – a szervezők szerint országosan sincs tudomás hasonló fórumról.

Csepelen egy asztalhoz ültek az országgyűlési képviselőjelöltek - a Tiszás nem jelent meg Fotó: Török Gergely

A választókerülethez Csepel mellett Újbuda, Ferencváros és Pesterzsébet egy része is tartozik, így több szempontból is fontos politikai terepről van szó. A hét jelölt közül végül hatan fogadták el a meghívást.

Hét jelöltnek sikerült összegyűjteni a szükséges aláírásokat. Közülük hatan elfogadták a meghívásomat. Dr. Kátai Vilmos képviselőjelölt úr nem fogadta el, így ma este hatan vagyunk itt.

– mondta a rendezvény elején Borbély Lénárd, aki moderátorként is vezette a beszélgetést.

A Tiszás jelölt nem jelent meg a rendezvényen Fotó: Török Gergely

A fórumon részt vett: Kertész Éva (független),

Kiss Kornél (MKKP),

Vadai Attila (DK),

Király Nóra (Fidesz–KDNP),

Rizmájerné Csík Erzsébet (Mi Hazánk),

Pál Éva (Szolidaritás Pártja / Munkáspárt).

A résztvevők egyenként mutatkoztak be, majd ismertették, milyen tervekkel vágnának neki a képviselői munkának. A szervezők tudatosan kerülték a klasszikus vitát: a jelöltek nem reagálhattak egymás mondandójára, és a közönség sem tehetett fel kérdéseket. Borbély Lénárd hangsúlyozta, nem konfrontációt, hanem egy nyugodt beszélgetési lehetőséget akart biztosítani.

Az este azonban így is tartogatott váratlan fordulatokat.

Már a kezdéskor feltűnést keltett, hogy a Tisza Párt jelöltje nem jelent meg, így egy üres szék jelezte a hiányát. A későbbiekben a bemutatkozások során az is kiderült, hogy a Szolidaritás Pártja jelöltje, Pál Éva nem más, mint a Neoton egykori énekese, ami többek számára is meglepetést okozott.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje, Kiss Kornél a drog témát is behozta a beszélgetésbe, mindenki szeme kikerekedett, amikor a színpadon ülő jelölt arról beszélt, hogy olcsó és minőségi marihuánát akar az embereknek.

A Kutyapárt egy erős álláspontot képvisel a drog legalizációjával kapcsolatban, mi a fű legalizációját támogatjuk. Ez alapvetően azt is jelentené, hogy a legleszakadtabb régiók, a legszegényebb rétegek hozzá juthatnak normális minőségű marihuánához, és nem kerülnek abba a helyzetbe, hogy dizájner drogokkal találkozzanak, amelyek tényleg tönkreteszik az embereket

- mondta.