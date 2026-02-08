A Fidesz jelöltje, Király Nóra az emberekért dolgozik

Sorozatunk következő részében Király Nórát mutatjuk be. A budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP januárban tartotta meg, ahol hivatalosan is bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet, és útjukra indították őket a 2026-os országgyűlési választásra.

Király Nóra Fotó: Metropol

Miért vállalta a jelöltséget?

Hiszek abban, hogy Csepelnek, Újbudának, Ferencvárosnak és Pesterzsébetnek erős, következetes és valódi érdekképviseletre van szüksége az Országgyűlésben. Szeretném a tapasztalataimat és az energiámat arra fordítani, hogy a választókerületünkben élő családok biztonságban, kiszámítható környezetben élhessenek, és legyen beleszólásuk a róluk szóló döntésekbe.

Ott él-e vagy élt-e a választókerületében, milyen kötődése van a helyhez?

Születésemtől kezdve Budapesten élek, tősgyökeres Újbudai vagyok, két évtizede dolgozom az itt élő emberekkel, az itt élő emberekért. Nap mint nap szembesülök azokkal a problémákkal és lehetőségekkel, amelyek az itt élőket érintik. Most Budapest 9-es választókerületében indulok jelöltként. Új terep ez nekem, egy különleges választókerület, ahol Csepel ereje, Pesterzsébet otthonossága, Ferencváros hagyománya és Újbuda lüktetése találkozik. Választókerületem szíve Csepel, ami nem csak egy kerület, hanem egy önálló identitás. Egy közösség, amire egy várost lehet építeni és,amire büszkén támaszkodom.

Mi a véleménye a választókerület mostani vezetéséről?

A budapesti 9-es országgyűlési körzet több, karakterében és problémáiban eltérő városrészt fog össze, ami különösen nagy felelősséget ró a képviseletet ellátó politikusra. Csepelen és Pesterzsébeten stabil, helyben beágyazott városvezetés működik, Ferencvárosban és Újbudán viszont egyre több kritika éri az önkormányzati irányítást. A körzet országgyűlési képviselője Szabó Szabolcs, akinek politikai pályája inkább saját megélhetésének biztosításáról szól, miközben a térséget érintő ügyek érdemi képviselete elmaradt. Ezt jól mutatja az is, hogy Csepel számára az elmúlt években kézzelfogható eredményt nem tudott felmutatni.