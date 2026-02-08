A Fidesz jelöltje, Király Nóra az emberekért dolgozik
Sorozatunkban a Fidesz–KDNP 2026-os országgyűlési választásra készülő 16 budapesti egyéni képviselőjelöltjét mutatjuk be. Ebben a részben Király Nóra nyilatkozott.
Sorozatunk következő részében Király Nórát mutatjuk be. A budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP januárban tartotta meg, ahol hivatalosan is bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet, és útjukra indították őket a 2026-os országgyűlési választásra.
Miért vállalta a jelöltséget?
Hiszek abban, hogy Csepelnek, Újbudának, Ferencvárosnak és Pesterzsébetnek erős, következetes és valódi érdekképviseletre van szüksége az Országgyűlésben. Szeretném a tapasztalataimat és az energiámat arra fordítani, hogy a választókerületünkben élő családok biztonságban, kiszámítható környezetben élhessenek, és legyen beleszólásuk a róluk szóló döntésekbe.
Ott él-e vagy élt-e a választókerületében, milyen kötődése van a helyhez?
Születésemtől kezdve Budapesten élek, tősgyökeres Újbudai vagyok, két évtizede dolgozom az itt élő emberekkel, az itt élő emberekért. Nap mint nap szembesülök azokkal a problémákkal és lehetőségekkel, amelyek az itt élőket érintik. Most Budapest 9-es választókerületében indulok jelöltként. Új terep ez nekem, egy különleges választókerület, ahol Csepel ereje, Pesterzsébet otthonossága, Ferencváros hagyománya és Újbuda lüktetése találkozik. Választókerületem szíve Csepel, ami nem csak egy kerület, hanem egy önálló identitás. Egy közösség, amire egy várost lehet építeni és,amire büszkén támaszkodom.
Mi a véleménye a választókerület mostani vezetéséről?
A budapesti 9-es országgyűlési körzet több, karakterében és problémáiban eltérő városrészt fog össze, ami különösen nagy felelősséget ró a képviseletet ellátó politikusra. Csepelen és Pesterzsébeten stabil, helyben beágyazott városvezetés működik, Ferencvárosban és Újbudán viszont egyre több kritika éri az önkormányzati irányítást. A körzet országgyűlési képviselője Szabó Szabolcs, akinek politikai pályája inkább saját megélhetésének biztosításáról szól, miközben a térséget érintő ügyek érdemi képviselete elmaradt. Ezt jól mutatja az is, hogy Csepel számára az elmúlt években kézzelfogható eredményt nem tudott felmutatni.
Mi az a probléma, problémák, amik meghatározzák a választókerület mindennapjait?
A kormány az elmúlt években több jelentős fejlesztést hajtott végre a kerületben, ugyanakkor továbbra is vannak olyan területek, ahol elengedhetetlen az előrelépés. Kiemelt jelentőségű a HÉV-szerelvények cseréje, amelyet Lázár János miniszter már bejelentett. Ugyancsak fontos beruházás a Gubacsi híd felújítása. A vasúti híd korszerűsítése megkezdődött, mivel egy teljesen új híd épül. A beruházás előkészítése előrehaladott állapotban van, a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást már kiírták, míg a közúti híd felújítása a Fővárosi Önkormányzat feladata lesz.
Mi lenne az első dolog, amit csinálna megválasztása esetén?
Én igazi szívvel-lélekkel politikusnak tartom magam, már most is mindent megteszek, hogy a Csepeliek, Ferencvárosiak, Pesterzsébetiek, Újbudaiak élete jobb legyen. De ha mandátumot kapok tőlük és képviselhetem őket majd a következő ciklusban a Parlamentben, akkor biztos, hogy minden problémájukkal, minden gondjukkal fordulhatnak hozzám, és teljes erőmmel azon leszek, hogy ezek a problémák minél hamarabb valós megoldásokat kapjanak.
Illetve milyen hosszú távú tervei vannak?
Hiszem, hogy a közösség ereje semmivel sem pótolható érték. Szívügyem a családok támogatása és a környezetünk megóvása a civil közösségek bekapcsolásával a helyi közösségek életébe.
Csepel, Pesterzsébet, Ferencváros és Újbuda képviselőjelöltjeként szeretném a térségben élők mindennapjait a közös gondolkodásra, a helyi sajátosságokra és értékekre építeni. A választókerület számtalan lehetőséggel rendelkezik, az itt élők biztonságot és stabilitást érdemelnek
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre