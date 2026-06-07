Orbán Viktor: Veled vagyunk, Elnök úr!
Ezt üzente Orbán Viktor.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, többen is felszólaltak a Sándor-palota elé szervezett szimpátiatüntetésen, amelyet a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők melletti kiállás céljával hirdettek meg. Magyar Péter többek között Sulyok Tamástól követelte, hogy mondjon le, aminek az államfő nem tett eleget. Ezért a miniszterelnök már tudatta, módosítani fogják alaptörvényt, hogy a köztársasági elnököt így távolítsák el a hivatalából. Az eseményről Orbán Viktor is posztolt a közösségi oldalán.
Veled vagyunk, Elnök úr!
- üzente Orbán Viktor, egy, a helyszínen készült fotó kíséretében, amely önmagáért beszél.
Mutatjuk!
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