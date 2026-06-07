RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Veled vagyunk, Elnök úr!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Ezt üzente Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 19:08
Módosítva: 2026.06.07. 19:34
Magyar Péter orbán viktor sulyok tamás

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, többen is felszólaltak a Sándor-palota elé szervezett szimpátiatüntetésen, amelyet a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők melletti kiállás céljával hirdettek meg. Magyar Péter többek között Sulyok Tamástól követelte, hogy mondjon le, aminek az államfő nem tett eleget. Ezért a miniszterelnök már tudatta, módosítani fogják alaptörvényt, hogy a köztársasági elnököt így távolítsák el a hivatalából. Az eseményről Orbán Viktor is posztolt a közösségi oldalán.

2026.04.11.Orbán Viktor-Országjárás
Orbán Viktor is üzent Sulyok Tamásnak / Fotó:  Miniszterelnöki Kabinetiroda

Veled vagyunk, Elnök úr! 

- üzente Orbán Viktor, egy, a helyszínen készült fotó kíséretében, amely önmagáért beszél.

Mutatjuk!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu