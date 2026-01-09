Nem hittél a népi jóslatokban? Pedig Jakab napja előre jelezte a csípős telet

A hideg napok óta nem kíméli az országot, ilyenkor sokan legyintenek, hogy ilyen a tél. Azonban a népi jóslat szerint ez az időjárás nem most dőlt el, hanem jóval korábban. Jakab napja a falusi kalendáriumok és gazdák megfigyelései szerint, kíméletlen telet hoz, ha azon a napon perzsel a nap. És most sokak szerint bevált az ősi nép jóslat.

Jakab napja előre jelezte a kemény telet Fotó: Pexels

Forró Jakab napja, kemény tél

A népi időjóslás egyik legismertebb mondása szerint, „ha Jakab napján tűz a nap, a jég belevág a földbe”. Ez nem puszta költői túlzás volt, hanem hosszú évtizedek tapasztalatából született megfigyelés. A Jakab napján tapasztalt szokatlan hőségből a gazdák arra következtettek, hogy a természet visszaveszi majd az egyensúlyt, és a tél keményebb arcát mutatja majd.

Tavaly pedig Jakab napján tikkasztó meleg uralkodott. Akkor még kevesen gondolták, hogy mit jelenthet ez hónapokkal később. Most viszont, amikor napok óta uralkodik a tartós hideg, és a havazás is ráerősített a téli hangulatra, egyre többen mondják, hogy a régi megfigyelés nem volt alaptalan.

Bevált a népi jóslat

A mostani időjárás pontosan azt a fajta telet hozta el, amitől a régi gazdák tartottak. A hideg napok óta tart, és egyre mélyebben hatol bele a mindennapokba. Reggelente a levegő csípősen hideg, a fagy nem enged fel napközben sem, a talaj kemény, az utak csúszósak, a hó pedig ráerősít erre az érzetre. Minden mozdulatunk lassabbá válik, a szervezetnek alkalmazkodnia kell, a természet pedig teljesen visszahúzódik. Elcsendesül a világ, szó szerint.

A „jég belevág a földbe” mondás most különösen találó. A fagyott talaj, a ropogó hó, a metsző szél mind azt üzeni, hogy ez a tél nem csak átmeneti, hanem komolyan próbára teszi az embereket, az állatokat és környezetet egyaránt. Lehet, hogy mindez nem tudományos előrejelzés eredménye, mégis nem nehéz észrevenni az összefüggést: a nyári forróság után most egy hosszú ideje nem tapasztalt, kemény tél érkezett. És persze lehet azt mondani, hogy éppen szerencsénk volt, de könnyebb bevallani, hogy a népi megfigyelések mégsem valótlanok, és hogy van bennük valami. És bár ezek a jóslatok nem adnak pontos számokat, sőt, néha talán butaságnak is tűnhetnek, de abban sosem tévednek: amikor a természet, az időjárás szélsőséges, annak bizony ára van, előbb vagy utóbb - írja a Köpönyeg.