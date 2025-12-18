Figyelmeztetés adta ki a csillagközi objektumra – egyre közelebb kerül a Földünkhöz

A csillagközi objektum, amelyet minden csillagászati tudós árgus szemekkel figyel, hamarosan eléri a Földhöz legközelebb eső pontját. Végre tiszta válaszokat kaphatunk, vajon tényleg idegen űrhajóról beszélünk-e vagy egy egyszerű üstökösről.

A csillagközi objektum december 19-én éri el a Földhöz legközelebbi pontját

Illusztráció/Fotó: Szentandrássy András / Svábhegyi Csillagvizsgáló

A csillagközi objektum vitatémát váltott ki

A 3I/ATLAS néven ismert csillagközi objektum kevesebb mint 24 óra múlva éri el a Földhöz legközelebb eső pontját, miközben áthalad a Naprendszerünkön.

Egyre közelebb, kevesebb, mint 48 óra múlva ér legközelebb a Földhöz a csillagközi objektum, amelyet rengeteg spekuláció vesz körül. Az égi jelenséget a legtöbben csak üstökösként emlegetik, ennek ellenére vannak, akik arra buzdítják a megfigyelőket, hogy vegyék fontolóra annak lehetőségét, hogy a 3I/ATLAS potenciálisan egy ellenséges idegen űrhajó.

Közülük a legjelentősebb a harvardi tudós, Avi Loeb, aki a NASA-val is összetűzésbe került a csillagközi objektum természetét illetően, és ismét megkérdőjelezte annak egyes jellemzőit, többek között az „anti-farok” létezését. Egyben viszont mindenki egyetért: lesz idő, amikor annyira közel kerül a Földhöz, hogy jobb lehetőség adódik majd az objektum megfigyelésére. A “közel” pedig még mindig 273,6 millió kilométer.

Élő közvetítésben követhetjük az útját

Bár még mindig jelentős, több százezer kilométer távolságban lesz, a fejlett teleszkóptechnológiának köszönhetően, jobban megtudják figyelni a tudósok a száguldó objektumot. Minderre pedig december 19-én kerül sor, ugyanis ekkor fog a legközelebb kerülni a bolygónkhoz az ismeretlen objektum.

Az objektum megfigyeléséhez korán kell kelni, ugyanis brit idő szerint reggel 6 órakor (magyar idő szerint reggel 7 óra) éri el a Földhöz legközelebbi pontját a 3I/ATLAS. Azonban akik szabad szemmel szeretnék látni, azokat sajnos el kell keseríteni, ugyanis erre nem lesz lehetőség. De nincs ok a csüggedésre, a The Virtual Telescope Project virtuális élő közvetítést szervez, amely brit idő szerint december 19-én hajnali 1 órakor kezdődik. (magyar idő szerint hajnali 2 óra) - írta az Unilad.