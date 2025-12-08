Csillagászati karácsony: három égi jelenség, amit decemberben nem érdemes kihagyni!

Az év utolsó hónapja idén is gondoskodik a hangulatról – csak nem műhóval, hanem valódi kozmikus látvánnyal. Ha felnézel az égre a karácsony előtti hetekben, akkor három olyan égi jelenség is szembejön majd, ami a csillagászat szerelmeseinek kötelező!

A Geminidák meteorjai nyitják a karácsonyi égi jelenségek sorát. Fotó: Felipe Helfstein / Pexels (illusztráció)

Égi jelenségek a decemberi égbolton

1. Geminidák - decemberi tűzijáték a fejünk felett

A Geminidák meteorraj december 13–14-én éri el a maximumát, és nem viccel: óránként akár 80–120 hullócsillag is átszáguldhat az égen. A Geminidák különlegessége, hogy nem üstökösből, hanem egy titokzatos kisbolygóból, a 3200 Phaethonból származnak – ezért általában fényesebbek, lassabbak és látványosabbak, mint más meteorrajok. Ez az a hullócsillag-party, amire érdemes meleg teával, pokróccal és kívánságlistával készülni. Ha tiszta az ég, akár városi fény mellett is szépen látszanak a meteorok.

2. Orion-köd – a kozmosz karácsonyi dísze

Ha van „kötelező darab” az ünnepi égbolton, az az Orion-köd. A téli hónapokban az Orion csillagkép eleve uralja az eget, de benne a köd az, amiért tényleg érdemes előkapni a távcsövet. Ez a hatalmas csillagbölcső több mint 1300 fényévre tőlünk lüktet, és szabad szemmel is enyhén dereng, de már egy kisebb amatőr távcsővel is drámai részleteket mutat. Porfelhők, gázörvények, születő csillagok – olyan, mintha egy űrbeli karácsonyi gömb dísz lenne. A legtöbb magyarországi helyről könnyen megtalálható: Orion övének három csillaga alatt ragyog.

3. 3I/ATLAS – a csillagközi betlehemi „vendég”

December 19-én elhalad a Föld mellett a 3I/ATLAS jelű üstökös, a harmadik ismert objektum, ami nem a Naprendszerből érkezik és decemberben viszonylag közel kerül hozzánk, így távcsövön keresztül szépen látható lesz. Fényessége várhatóan szerény lesz majd, de a tudat, hogy egy másik csillagrendszerből érkező objektumot lehet szemügyre venni, az igazi kozmikus karácsonyi ajándék. A napközeli áthaladása miatt a csóvája is formálódhat – ezt pedig mindig érdemes lehet elkapni!

Decemberben tehát az égbolt is felkapcsolja a saját díszkivilágítását. A hullócsillagoktól az űrből beeső vándorig minden adott, hogy idén tényleg érdemes legyen felnézni az égre!