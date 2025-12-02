Eláruljuk, mikor kell az eget kémlelni: meteorok érkeznek, erre készülj

Szabad szemmel is látható égi csodákkal búcsúzik tőlünk az év. A Svábhegyi Csillagvizsgáló előrejelzése szerint 2025 decemberében három meteorraj is látható lesz az égen, de más látványos égi jelenségeknek is tanúi lehetünk.

Decemberben három meteorraj érkezik

Három meteorraj érkezik

Érdemes felírni a következő dátumokat, mert szemet gyönyörködtető látványban lehet részünk, és a kívánságaink is teljesülhetnek a hullócsillagoknak köszönhetően.

December 9-én, éjszaka várható a Szigma Hydridák meteorraj maximuma. Várhatóan este 9 órakor kezdődik és 10-én hajnali 2:30 körül delel a látóhatár felett 45 fokkal. Ekkor óránként körülbelül 7 hullócsillagot láthatunk.

December 14-én várható a Geminidák meteorraj maximuma, amelynek során óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk az év legaktívabb meteorrajától.

December 22- én várható az Ursidák meteorraj maximuma, azaz a december 17-e és 26-a között aktív meteorrajnak ekkor láthatjuk a legtöbb hullócsillagát. Ha szerencsések vagyunk, akár óránként 10 hullócsillagot is láthatunk.



Hatalmas telihold és vékony holdsarló

Az idei év utolsó hónapja több látványos égi jelenséget tartogat a számunkra: lesznek bolygóegyüttállások és csillagfedések is, valamint a Hold most mutatja magából a legtöbbet és a legkevesebbet is.