Már az űrkutatás előtt bizonyítani lehetett az UFO-k létezését, régi képek rejtették az igazságot

Az UFO-król készült képek nem új jelenségek, a múlt században is gyakran készültek ilyen fotók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 19:30
ufó űrlény idegen kutatás műhold

Eddig úgy gondolták az emberek, hogy a modern tudomány segítségével megmagyarázhatók azok a jelenségek, amelyeket korábban emberfeletti vagy földönkívüli eredetűnek hittek. Az is lehetséges, hogy néhány modern találmány okozta az ufó érzékeléseket. Ezeket azonban megcáfolták, amikor előkerültek az 1950-es évekből származó fényképek.

Régi képek vizsgálata közben jöttek rá az ufók titkára
Már a műholdak létezése előtt képek készültek az UFO-król Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

Régi képek vizsgálata közben jöttek rá az UFO-k titkára

Ha az emberek furcsa fényt vagy mozgó tárgyat vesznek észre az égen, akkor arra több logikus magyarázat is létezik. Egy drón, repülőgép vagy egy műholdról visszaverődő fény.

Az 1950-es években készült, az égboltot ábrázoló képek vizsgálatakor a tudósok rájöttek, hogy az űrkutatás előtti időszakban is megfigyelhetők voltak fényes, mozgó tárgya az égen. Ekkor még nem léteztek műholdak vagy drónok, ezért nem lehet ezekkel a tárgyakkal magyarázni a villanásokat.

Az első műhold, a Sputnik fellövése előtt is láthatóak voltak villogó repülő tárgyak. A Stockholmi Egyetem VASCO projekt nevű kutatás keretei között olyan fénypontokat kerestek, amelyek csak egyszer jelennek meg az égen. A régi képek vizsgálata során kiderült, hogy a furcsa felvillanások 68%-kal gyakrabban fordultak elő a légköri nukleáris fegyverkísérletek utáni napokon, mint máskor.

Érdekes, hogy az átmeneti fényjelenségek száma a jelentett ufó-észlelések számával párhuzamosan nőtt. Az is furcsa, hogy általában egyszerre több villanás jelent meg, főleg egy vonalban. Ha ezek a felvillanó fények a napsugár visszatükröződéséből származnak, akkor sem lehetnek műholdak, hiszen akkor még nem keringtek ember alkotta műholdak a Föld körül.

A kutatók több lehetőséget is felvetettek, hogy mik lehetnek a rejtélyes villanások. Az egyik magyarázat szerint nem ember alkotta fém tárgyakról tükröződött vissza a fény, hanem az UFO-k okozták a villanásokat. A másik magyarázat szerint a robbanásokkal összefüggő égi jelenség történt - írja a Daily Star.

 

